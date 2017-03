TAND tỉnh Bến Tre bồi thường gần 400 triệu đồng

Trước đó, qua thương lượng, TAND tỉnh cũng đã bồi thường cho ông Rặt hơn 226 triệu đồng và ông Điệu hơn 173 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Rặt (nguyên Bí thư xã Hưng Nhượng) và ông Điệu bị TAND tỉnh Bến Tre kết án bảy năm và 10 năm tù về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau đó, họ kháng cáo, được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Từ đó đến nay, các cơ quan tố tụng địa phương không có thêm chứng cứ buộc tội do “hồ sơ vụ án không còn”. Đến ngày 15-5-2007, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Rặt, ông Điệu với lý do đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.