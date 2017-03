TAND TP Nha Trang: Án nặng cho hai kẻ bán ma túy

Rạng sáng 7-8-2008, Công an xã Vĩnh Trung cùng Công an TP Nha Trang kết hợp kiểm tra hành chính một hộ dân tại xã này, phát hiện Lâm và bạn gái đang ở tại một phòng nhưng chưa khai báo tạm trú. Tổ công tác phát hiện tại nền nhà của phòng trên có ba tép heroin. Tiếp đó, Lâm tự nguyện lấy từ dưới gầm tủ quần áo ra ba gói nylon đựng 55 tép heroin (trọng lượng hơn 3,3 g) nộp cho tổ công tác. Toàn bộ số heroin trên Lâm mua của Hoàng với giá năm triệu đồng nhằm bán lại kiếm lời. Ngay sau đó, công an đã bắt tiếp Hoàng, thu giữ hơn 17 g heroin...