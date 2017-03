TAND TP.HCM: Xử đường dây mua bán thuốc lắc số lượng lớn

Tòa cũng buộc 18 bị cáo nộp 115 triệu đồng để sung công. Đây là đường dây mua bán thuốc lắc số lượng lớn do Dũng cầm đầu. Chiều 7-12-2007, Công an TP bắt quả tang một người cất giữ 40 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 11,67 g. Mở rộng điều tra, công an lần lượt bắt 17 người còn lại. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai biết Nguyễn Thị Kim Anh ở Hải Phòng (đang bị truy nã) cần một số “đại lý” tại TP để vận chuyển thuốc lắc vào tiêu thụ nên đồng ý làm “đối tác”. Từ tháng 12-2007 đến tháng 4-2008, Dũng và đồng bọn đã mua bán tổng cộng 1.080 viên ma túy tổng hợp.