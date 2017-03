Tăng án đối với kẻ cướp dây chuyền của học sinh

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 28-11-2007, Tịch đã dùng dao khống chế một học sinh lớp ba chiếm đoạt một sợi dây chuyền vàng trị giá 747.000 đồng. TAND huyện Tuy An xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tịch ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cướp tài sản. Ngay sau đó, VKSND huyện Tuy An đã kháng nghị phúc thẩm, yêu cầu tăng hình phạt và không cho bị cáo Tịch hưởng án treo. Theo VKS, hành vi phạm tội của bị cáo Tịch là rất nghiêm trọng, phạm tội đối với trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.