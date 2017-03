Tăng giá nước: khó cho người khó

Đỗ Khắc Tùng, ngụ tại 629F Nguyễn Kiệm, khu phố 7, phường 3, Gò Vấp cho biết mình đã chịu cảnh “sống chung với nước sinh hoạt… bẩn” hơn ba năm nay. Chỉ vào hệ thống xử lý lại… nước sinh hoạt bốn bước (lọc từ vòi, lắng cặn, lọc qua bình và lọc trước khi nấu ăn) có trị giá hơn 1 triệu đồng do mình tự chế, Tùng hóm hỉnh: “Gia đình tôi mua nước sinh hoạt nhưng công ty cấp nước lại bán nước có màu như… cà phê sữa đậm.

Tôi đã nhiều lần phản ánh đến các nhân viên ghi tiền nước lẫn công ty cấp nước chi nhánh Gia Định nhưng không được giải quyết”. Tùng nói: “Chất lượng nước tệ như vậy mà Sawaco lại đòi tăng giá là không sòng phẳng với khách hàng. Nếu tăng, chúng tôi cũng phải chịu vì đây là nhu cầu không thể thiếu nhưng bởi TP.HCM chỉ có một Sawaco độc quyền; nếu có nhiều sự lựa chọn hơn, dứt khoát chúng tôi sẽ chọn doanh nghiệp cấp nước khác”.

Các công nhân làm ở khu trọ thuộc phường Linh Trung, Thủ Đức lại nhìn nhận vấn đề này theo… mức lương (1,8 triệu đồng/tháng). Nguyễn Thị Liên, công nhân khu chế xuất Linh Trung nói: “Hiện giá nước từ 9.000 — 12.000đ/m3, chúng tôi đã phải dùng rất dè sẻn.”

Huyện Cần Giờ ở cuối nguồn nước, là nơi thiếu nước sinh hoạt nhất TP.HCM. Do việc vận chuyển khó khăn, các tư thương kinh doanh nước sinh hoạt bán theo sà lan, theo ghe thi nhau ép giá. Mức giá nước sinh hoạt ở đây trung bình tới khoảng 50.000đ/m3, gấp hơn 11 lần so với mức giá 4.500đ/m3 do Nhà nước quy định. Anh Giang Nam, đội trưởng chốt bảo vệ rừng Gò Gia — chốt xa nhất rừng Cần Giờ, nói: “Nước sinh hoạt tăng giá thì vùng xa cuối nguồn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Tư thương lại lợi dụng để tăng giá theo thì làm sao chịu nổi!”