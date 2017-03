Tăng số vụ tai nạn, ùn tắc giao thông

So với tháng 10, tuy giảm được vài người chết và bị thương nhưng số vụ TNGT lại tăng thêm tám vụ. Cũng trong tháng 11 đã xảy ra năm vụ ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ, tăng thêm hai vụ so với tháng 10 và tăng bốn vụ so cùng kỳ năm 2006. Ngoài ra còn có 21 vụ ùn ứ giao thông từ 15 phút đến30 tại các quận 1, 7, 11, Thủ Đức, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và Bình Chánh. Điều đáng lưu ý là số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông tăng mạnh trong khi TP đang thực hiện quyết liệt chín giải pháp nhằm kéo giảm hai vấn nạn trên.