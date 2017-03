Tang thương trùm lên Bản Vẽ

Khoảng gần 18 giờ chiều tối qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được ba thi thể nạn nhân trong đống đổ nát dưới núi đá D-III. Do trời tối và các thi thể không còn nguyên vẹn nên chưa thể xác định được danh tính của các nạn nhân. Ba nạn nhân được tìm thấy sớm nhất này bị vùi dưới lớp đá dày khoảng 5-6 m. Lúc đưa ra, phần mặt, tay chân của cả ba bị dập nát.

Nổ mìn tìm xác nạn nhân

Chiều qua (16-12), lực lượng công binh Quân khu IV và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An do trung tướng Nguyễn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân khu IV, chỉ huy đã quyết định cho nổ mìn để bóc lớp đất đá đang vùi lấp 18 thi thể trong vụ tai nạn. Phương án nổ mìn được đặt ra là phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người và các phương tiện tham gia cứu hộ cũng như thi thể các nạn nhân. Hiện Quân khu IV đã huy động hơn 250 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác tham gia bảo vệ an toàn.

Mặc dù đã nổ mìn nhưng các phương tiện cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được hết những nơi xác định là có nạn nhân để đưa thi thể họ ra ngoài. Lực lượng cứu hộ chỉ mới tiếp cận được vòng ngoài của đống đổ nát để dọn đường và bóc lớp đất đá với hàng ngàn m3 ở phía ngoài. Ông Đào Duy Tân, Giám đốc Ban quản lý dự án thủy điện 2, cho biết phải ít nhất 10 ngày nữa mới đưa được toàn bộ thi thể 18 nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương cũng đã huy động trên 500 người gồm đội ngũ y, bác sĩ, công an, dân quân... và các xe cấp cứu túc trực ngày đêm để sẵn sàng phục vụ việc cứu hộ. Tỉnh cũng chỉ đạo huyện phối hợp tốt với các đơn vị đang thi công trên công trường thủy điện Bản Vẽ tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho thân nhân các gia đình có người bị nạn từ các tỉnh xa đến.

Chồng chất nỗi đau

Hai ngày qua, tang thương bao trùm trên công trường thủy điện này. Từng tốp người kéo về chân núi D-III ngóng đợi người thân ngày một đông. Nỗi lo âu, thấp thỏm, cồn cào tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ sau đêm thức trắng. Nhiều người không cầm nổi nước mắt bên những bàn thờ dã chiến mà các đồng nghiệp và người thân nạn nhân lập tạm dưới chân núi.

7 giờ sáng qua, vợ kỹ sư Nguyễn Thế Sơn, gặp nạn trong vụ sập núi này, mới nhận được tin dữ, vội vàng từ Diễn Châu chạy lên tìm chồng. Thế nhưng giữa núi đá nằm ngổn ngang bây giờ, biết anh nằm đâu mà tìm. Chị nghẹn đắng, khóc không nên lời. Đã gần một ngày ròng chị không thể ăn uống được nữa.

Bên cạnh bàn thờ do Công ty Sông Đà 5 lập, anh Đinh Chí Thành, cậu của nạn nhân Phan Văn Hải, ứa lệ: “Cả nhà đang ăn cơm, thấy hàng xóm đi xem báo ở trên mạng về bảo trong danh sách các nạn nhân chết có Hải, mẹ cháu ngất lên ngất xuống. Ngay đêm 15-12, chúng tôi tức tốc bắt xe lên đây, đến nơi chỉ thấy núi đổ sập mà không biết cháu mình nằm đâu”. Anh Thành nghẹn ngào kể rằng anh Hải là con đầu trong một gia đình có sáu anh em. Trước ngày định mệnh này, anh đã về bàn với mẹ để chuẩn bị cưới vợ, vậy mà...

Trong cảnh ngổn ngang của vụ lở núi, chúng tôi gặp hình ảnh thẫn thờ của anh Vũ Văn Thủy, quê ở Văn Yên (Yên Bái) - người đã may mắn thoát nạn. Đến lúc này anh vẫn không thể tin được là mình sống sót: “Tôi đang lui xe vào để lấy đá, chiếc xe múc đá vừa đổ được một gàu thì đột nhiên nghe một tiếng ầm lớn, rồi tôi thấy xe mình trôi về phía vực thẳm. Khi đó tôi chẳng nghĩ được gì hết. May mà phía sau chiếc xe múc bị đất đá đẩy lật úp lên phần đuôi xe tôi, níu xe tôi lại chơi vơi bên bờ vực thẳm”. Anh Dữ, quê ở Hưng Hà (Thái Bình) - người may mắn thoát nạn thứ hai kể: “Em đang trực trên mỏ, bỗng nghe tiếng sụt lở đất. Chỉ tích tắc thôi, quả núi sụp xuống, kéo theo những tảng đất, đá lớn, bụi bay mịt mù. Khi em thoát ra được thì anh em bị vùi lấp hết cả rồi!”.