Tàng trữ ma túy, một giáo viên bị khởi tố

(PL)- Cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Cường (nguyên giáo viên một trường THCS tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, từ thông tin người dân tố giác Cường có biểu hiện cất giấu ma túy trong người, trưa 12-4, Công an huyện Đô Lương tiến hành kiểm tra và phát hiện Cường đang tàng trữ ma túy trong người. Qua khám xét, công an thu giữ tang vật ba gói heroin (trọng lượng 0,42 g). Hiện cơ quan Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Đ.LAM