Táo tợn một mình đuổi đánh, đập phá xe 4 công an

VKSND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Văn Hiển (SN 1985) ở xã Quảng Hòa, Quảng Trạch về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31-1, do mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Hiển với anh Đoàn Minh Đức, người cùng xóm, “lời qua tiếng lại” dẫn đến đánh nhau. Lúc đó anh Nguyễn Đức Bình -Trưởng Công an xã Quảng Hòa đến can ngăn thì bị Nguyễn Văn Hiển xông vào đánh liên lục khiến anh Bình ngã xuống mương nước bên cạnh.

Sau khi đứng lên, anh Bình tiếp tục xông vào ôm Hiển và yêu cầu Hiển chấm dứt đánh nhau. Không những không chấp hành, Hiển lao tới dùng tay bóp cổ anh Bình.

Sau đó, anh Thanh - Phó Công an xã cùng 2 công an viên đi xe máy đến hỗ trợ anh Bình để giải quyết vụ việc. Bất chấp sự can ngăn, Hiển cầm hai ống tuýp bằng kim loại chạy từ nhà ra đuổi, buộc các anh phải bỏ chạy.

Đuổi không kịp, Hiển quay lại hai xe máy của các công an viên dựng bên đường, dùng ống tuýp đập phá làm hai xe hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại tài sản hai xe máy khoảng 3,1 triệu đồng.

Đập phá hai xe máy xong, chưa thỏa mãn, Hiển tiếp tục dùng ống tuýp tìm đuổi đánh cáccông an viên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã kịp thời có mặt và phối hợp cùng lực lượng công an xã bắt giữ, thu tang vật và lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Hiển.

