Tập trung phạt đội mũ bảo hiểm không cài quai

Bộ yêu cầu công an các tỉnh, thành huy động lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh, công an xã... phối hợp các ngành đồng loạt ra quân kiểm tra từ 1-9. Trong đó tập trung kiểm tra, xử lý xe ôtô khách, nhất là xe hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xe chở khách Bắc-Nam chạy quá tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, chở vượt số khách. Xử lý nghiêm các trường hợp đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai. Đình chỉ những phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm, các bến đò hoạt động trái phép hoặc hoạt động không đảm bảo an toàn.

Ngày 26-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân có văn bản chỉ đạo tổ chức “Tháng an toàn giao thông” yêu cầu kéo giảm ít nhất 15% cả về số vụ tai nạn giao thông, số người bị chết và số người bị thương trong giao thông đường bộ so với tháng 9-2007 và so với tháng 8-2008. Không để xảy ra ùn tắc giao thông trên phạm vi rộng, kéo dài. Tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự lề đường, đặc biệt là ở khu vực trung tâm TP.