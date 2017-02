Tạt axit chồng hờ, trốn 24 năm vẫn không thoát

Ngày 24-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Đặng Thị Đậm (60 tuổi, thường trú tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Việc bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long về tội cố ý gây thương tích.



Chứng minh giả mà bà Đậm đã sử dụng để che dấu thân phận. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, năm 1992, bà Đậm có quan hệ với ông Phạm Văn Sáu (thường gọi là Sáu xìu), người cùng xóm. Hai người sống với nhau như vợ chồng và dự định sẽ kết hôn.

Tuy nhiên, một thời gian sau, bà Đậm phát hiện ông Sáu còn quan hệ với một phụ nữ khác ngay trong xóm. Từ đó, giữa bà Đậm và ông Sáu thường xuyên gây gổ cãi nhau.

Đỉnh điểm là vào một buổi sáng tháng giêng năm 1993, bà Đậm gọi ông Sáu sang nhà một người bạn để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai người cãi nhau, ông Sáu không chịu nhận sai mà còn văng tục chửi thề. Do bức xúc nên nhân lúc ông Sáu nằm trên giường, bà Đậm đã tạt một nửa ly axit lên người ông Sáu gây thương tích.



Sau khi gây án, bà Đậm bỏ trốn đến nhà người quen ở Tiền Giang. Đầu năm 1994, bà Đậm được một người bạn rủ đến Đồng Nai làm công nhân tại một công ty may mặc bằng chứng minh nhân dân giả dưới cái tên Lê Thị Định.

Từ đó cho tới khi bị bắt, bà Đậm sống tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, bằng nghề kinh doanh tạp hoá.