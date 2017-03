Tạt axít gây tổn hại 57% sức khỏe cho người khác vẫn không bị khởi tố

Bóng đen kinh hoàng bên cửa số

Đêm 24/6/2009, tại gia đình bà Phạm Thị Nhiên ở thôn La Giang, xã Văn Tố (Tứ Kỳ - Hải Dương), khi ông Tươi chồng bà Nhiên cùng anh Trần Thanh Quyền (cháu bà Nhiên) đang ngủ dưới nền nhà phòng khách thì bất ngờ bị một bóng đen bước đến cửa số hắt trọn một ca a xít vào hai chú cháu.

Anh Quyền bị bỏng các vùng mặt, cổ, bụng và ngực, còn ông Tươi thì bị bỏng nhẹ hơn. Rèm cửa bằng vải và gối nơi hai chú cháu nằm bị cháy đen. Do thương tích khá nghiêm trọng, anh Quyền được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia và Viện mắt 103 quân đội để chạy chữa. Trải qua các lần phẫu thuật ghép da vùng cổ, mặt và đùi, mỗi lần phẫu thuật cắt da mất nhiều máu, đến nay anh Quyền rất yếu.

Công văn trả lời công dân của Công an Tứ Kỳ lý giải việc không khởi tố bị can do (Ảnh: T.C)

Trao đổi về sự việc, bà Nhiên cho biết, trước khi xảy ra vụ án gia đình bà phát hiện có kẻ dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi vào số điện thoại bàn và số di động của gia đình để dọa nạt. Và sau khi vụ việc tạt axít gây thương tích cho anh Quyền và ông Tươi, phía gia đình bà Nhiên liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ số điện thoại 0167261...

Vụ việc được trình báo lên Công an huyện Tứ Kỳ, sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng tạt a xít là Nguyễn Văn Thanh ở La Giang xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ. Thanh khai việc tạt axít là do mâu thuẫn hằn thù cá nhân. Công an Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án sau khi có kết quả giám định tổn hại sức khỏe của anh Quyền 57%, còn ông Tươi là 6%.

Vụ án đã tương đối rõ ràng nhưng phía Công an Tứ Kỳ lại không ra quyết đinh khởi tố bị can để tiến hành xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Đã hơn 1 năm nay vụ án vẫn… “dậm chân tại chỗ”

Chưa khởi tố bị can vì mẫu a xít khác nhau?

Theo Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Tứ Kỳ Đỗ Công Phúc thì sau khi sự việc xảy ra tại gia đình bà Nhiên, CQĐT đã kịp thời đến để tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu được một ít chất lỏng màu nâu tại song sắt cửa sổ nhà bà Nhiên và được bà cung cấp thông tin về việc bị khủng bố đe dọa bằng điện thoại.

Ngày 29/6/2009, Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Theo đó, đối tượng Thanh đã dùng a xít hắt qua cửa sổ nhà bà Nhiên gây thương tích cho ông Tươi và anh Quyền, nguồn gốc axít do Thanh lấy từ bình ắc quy 12V của gia đình.

Thương tích của anh Quyền được Công an Tứ Kỳ thông báo là 57% thế nhưng hung thủ vẫn không bị khởi tố?!. (Ảnh: T.C)

Công an đã thu giữ mẫu axít nói trên để giám định cùng với mẫu axit thu được tại hiện trường. Kết quả giám định hai mẫu vật đều là chất axit sunphuaric (H2SO4) nhưng không phải là một vì nồng độ các nguyên tố hóa học khác nhau. Cùng đó, công an cũng đã xác định được đối tượng gọi điện thoại đe dọa và trêu gia đình bà Nhiên tên là Hiệp. Đối tượng này khai Nguyễn Văn Thanh nhờ dùng điện thoại nháy vào máy nhà bà Nhiên.

Sau đó, đối tượng Thanh đã có đơn xin bồi thường dân sự cho ông Tươi và anh Quyền, đã nhiều lần công an triệu tập Thanh về việc thực hiện cam kết bồi thường nhưng Thanh vẫn chưa hoàn thành do chưa có tiền.

Về diễn biến vụ án, ông Đỗ Công Phúc cho rằng, chưa có đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh là vì: “ Kết quả giám định mẫu axit thu được tại hiện trường và mẫu a xít Thanh khai lấy từ nhà không giống nhau”. Tuy nhiên, trước đó nhân chứng Hiệp, Thanh khai nhận hành vi vi phạm cũng như xin bồi thường vì đã gây tổn hại sức khỏe đến 57% đối với anh Quyền.

Theo Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc công ty Luật Thiên Minh (Đoàn luật sư Hà Nội) thì việc thu thập chứng cứ, tang chứng, vật chứng và lời khai của đối tượng Thanh cũng như lời khai của ông Hiệp với tư cách là người làm chứng các dấu hiệu đã thỏa mãn, đủ yếu tố cấu thành tội phạm đối với hành vi phạm tội của đối tượng Thanh theo quy định tại Điều 104 BLHS. Việc thu mẫu chất lỏng được xác định là axit là chất trực tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng tổn hại đến sức khỏe của anh Quyền và ông Tương là việc làm cần thiết. Tuy nhiên Cơ quan điều tra huyện Tứ Kỳ căn cứ lời khai về nguồn gốc của axit để kiểm định, đối chiếu và vì lý do không trùng khớp, không đúng mẫu thu tại hiện trường và không ra quyết định khởi tố bị can có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Để hiểu rõ sự việc, phóng viên đã liên hệ làm việc với Công an tỉnh Hải Dương và nhận được câu trả lời là: “Sự việc đang thuộc thẩm quyền của Công an huyện Tứ Kỳ giải quyết, vì thế công an tỉnh chưa thể kết luận được gì”. Tiếp đến, chúng tôi đã được công an tỉnh liên hệ xuống làm việc với công an huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ đã khước từ.

Dư luận địa phương vẫn đang trông chờ các cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ làm sáng tỏ những khiếu nại của các bị hại.

Theo Thế Cường (Dân trí)