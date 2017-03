Tạt nước ớt vào công an để trả thù

Duy (áo sọc) và Em tại cơ quan công an - Ảnh Huy Phách



Theo LÊ DÂN - HUY PHÁCH (TTO)



Tại cơ quan công an, Duy và Em đã thừa nhận hành vi sai trái, lý giải do bị công an xã giải tán điểm ăn nhậu và bắt các trường hợp dùng điện xuyệc cá nên tạt nước ớt để trả thù.Trước đó, khoảng 1g30 sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra gồm công an xã và xã đội xã Vị Trung tuần tra trên tuyến đường nối Cần Thơ - Vị Thanh, đến đoạn ấp 13, xã Vị Trung thì bị Duy và Em đi xe môtô (che biển số) đuổi theo và tạt nước pha ớt làm 3 người bị thương, trong đó một người bị nước ớt dính vào mắt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.Sau khi tạt, cả hai tăng ga bỏ chạy và tông vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ rồi té ngã, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định.Sau khi làm việc, cơ quan chức năng đã cho gia đình bảo lãnh Duy và Em về nhà tiếp tục điều trị.