Tát tổ trưởng, ném chai vào đầu công an

Nhận được tin báo, CATP Vinh, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với CA phường Vinh Tân bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hoàng Văn Đức (SN 1986) và Nguyễn Văn Duy (SN 1989) cùng trú tại khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, TP Vinh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Hoàng Văn Đức và Ngô Văn Duy tại cơ quan điều tra.

Khoảng 16 giờ ngày 1-5-2013, Đức và Duy cùng rủ nhau uống rượu tại nhà Duy. Tàn cuộc nhậu cũng là lúc cả hai đã say xỉn, do có mâu thuẫn từ trước với gia đình ông Pham Văn Chuyển trú cùng khối nên Đức và Duy đến gây sự và dùng gạch đá ném vỡ cửa kính.

Lo lắng cho sự an nguy về tính mạng của gia đình, ông Chuyển đã báo cho tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Nguyễn Bá Thu đến giải quyết tình hình an ninh trật tự khu dân cư. Mặc dù biết ông Thu là cán bộ của khối Phúc Lộc nhưng Đức và Duy bỏ ngoài tai lời giải thích và can ngăn của ông Thu, Đức đã xông vào đạp ông Thu ngã, thấy vậy Duy cũng nhảy vào giúp Đức dùng tay tát liên tiếp vào mặt ông Thu, sau đó cả hai chạy về nhà Duy gần đó khoá cửa chặt ẩn náu.

Về phía ông Thu, bị 2 thanh niên hung hãn hành hung nên đã gọi cho công an phường Vinh Tân đến giải quyết. Nhận được tin báo, CA phường Vinh Tân đã cử 2 anh Nguyễn Lê Tiến và Nguyễn Thanh Lĩnh đến hiện trường xử lý ngay vụ việc.

Tại đây, sau khi nghe gia đình ông Chuyển trình bày về sự việc,CA phường Vinh Tân đã yêu cầu Đức và Duy về trụ sở làm việc nhưng bất chấp lời nói của công an, Duy và Đức lấy vỏ chai bia vừa nhậu ném vào đầu anh Tiến và anh Lĩnh. Rất may các anh đã kịp thời tránh được.

Xác định đây là hành động manh động và liều lĩnh gây rối loạn an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 3-5 các TS đánh án thuộc CATP Vinh đã phối hợp với CA phường Vinh Tân bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hoàng Văn Đức và Nguyễn Văn Duy khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Hưng Hoà, TP Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Đức và Duy đã khai nhận, do gia đình ông Phạm Văn Chuyển phơi áo quần vô ý thức ảnh hưởng đến mỹ quan nhà mình, tuy đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn không cải thiện tình hình nên ngày 1-5, sau khi uống rượu say, Đức và Duy gây sự với ông Chuyên.

Hiện CATP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đứcvà Ngô Văn Duy. Cơ quan điều tra cũng xác định đây là vụ án điểm để tiếp tục xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội “Chống người thi hành công vụ”.