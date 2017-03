Tàu cánh ngầm vỡ kính, hành khách hoảng loạn

Kính tàu Greenlines B3 bị vỡ khi sóng đánh - Ảnh: Đ.Hà





Một hành khách người nước ngoài vẫn còn hoảng loạn khi tàu đã cập bến - Ảnh: Đ.Hà





Thuyền trưởng (người gọi điện thoại) và hành khách thống kê thiệt hại do sóng biển đánh ướt - Ảnh: Đ.Hà



Theo ĐÔNG HÀ (TT)



Nước biển tràn vào tàu làm hành khách ở khoang trước hoảng loạn. Do sóng to trùm lên thân tàu nên hành khách càng hoảng sợ và lo lắng. Tất cả hành khách ở khoang trước đều ướt sũng.Điều đáng nói, trong tình thế nguy cấp nhiều hành khách tìm áo phao để mặc nhưng do nhà tàu cột quá kỹ phía dưới gầm ghế nên khó khăn lắm mới lấy được. Do sóng biển liên tục đánh vào vùng kính vỡ, nhiều hành khách ướt hết quần áo, máy tính, máy ảnh, điện thoại.Anh Đinh Hồ Nam - một hành khách - bức xúc: “Mặc dù sự cố xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của hành khách nhưng nhà tàu không hề xin lỗi hay trấn an hành khách".Đến hơn 17g cùng ngày, tàu Greenlines B3 mới cập một cảng trên sông Dinh (phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu). Sau đó, thuyền trưởng tàu đã gặp các hành khách bị ướt đồ cá nhân lập danh sách, thống kê thiệt hại.