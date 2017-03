Tàu chở than đâm tàu chở cát, chồng chết, vợ mất tích

Sáng 7-1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương truy tìm tung tích bà Đặng Thị Thơm (SN 1948, ở xã Đạo Khê, huyện Yên Mỹ - Hưng Yên) là nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 5-1, tại km 41+500 sông Kinh Môn, đoạn qua xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành - Hải Dương. Khi đó, tàu chở than NĐ 2243 trọng tải 593 tấn do ông Nguyễn Tiến Thành (SN 1967, ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường - Nam Định) làm thuyền trưởng, đi từ hạ lưu về thượng lưu (hướng Hải Phòng - Hà Nội), đã va chạm mạnh với tàu chở cát do vợ chồng ông Chu Văn Ba (SN 1949) và bà Đặng Thị Thơm làm chủ, đi ngược chiều.

Chỉ trong tích tắc sau vụ va chạm, chiếc tàu chở cát của vợ chồng ông Ba và bà Thơm đã bị chìm dưới mực nước sông khoảng 7m. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu chở cát có vợ chồng ông Ba và bà Thơm.

Đến sáng 6-1, lực lượng chức năng đã phát hiện xác ông Chu Văn Ba tại địa điểm cách hiện trường vụ va chạm khoảng 5 km.

Sau khi tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Hải Dương cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.