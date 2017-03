Tàu có nguy cơ chìm hoàn toàn

Trước đó, tàu hút dầu của Công ty TNHH Võ Anh Hưng đã hút được gần 370 tấn dầu từ tàu New Oriental thì phải dừng lại do vùng biển này có sóng lớn đánh mạnh, tàu hút dầu không thể tiếp cận tàu bị nạn.

Hiện hơn một nửa thân tàu New Oriental đã chìm sâu dưới biển. Trong khi đó, trên tàu New Oriental vẫn còn hơn 10.000 tấn quặng sắt. Vùng biển này đang có sóng to gió mạnh nên theo nhận định của cơ quan chức năng chiếc tàu bị nạn có nguy cơ bị chìm hoàn toàn.