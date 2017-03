Tàu hỏa đâm phải trâu, 2 toa hàng lật nhào

Tàu hàng trên mang số hiệu 331 gồm 21 toa chạy từ Vinh (Nghệ An) vào Đồng Hới (Quảng Bình). Khi qua khu vực Cầu Rào (gần ga Hoà Duyệt), tàu đâm phải một con trâu đang băng qua đường sắt, khiến hai toa tàu bị trật ra khỏi đường ray.



Theo TTXVN, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực này vẫn chưa lưu thông được. Lực lượng cứu hộ đường sắt phải tháo rời các toa tàu để kéo về ga lân cận, đồng thời kê kích hai toa bị trật bánh lên lại đường ray.



Do sự cố trên, nhiều đoàn tàu khách ở các ga Hương Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), Đức Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị kẹt lại nhiều giờ liền.



Hiện công an xã Đức Liên đang xác minh chủ nhân của con trâu thả rông gây ra tai nạn trên.

Theo B.T.M (NLĐ)