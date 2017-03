Tàu hỏa tông container, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng bị cắt đứt

Hồi 17 giờ 15 phút tại Km 64+600, quốc lộ 5, thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 1 vụ tai nạn đường sắt nghiệm trọng khi đoàn tàu hỏa tông vào xe container chạy cắt qua đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 toa tàu và xe container bị lật - Ảnh: Báo Hải Dương

Theo thông tin ban đầu từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thuộc Công an tỉnh Hải Dương cho biết vào thời điểm trên, đoàn tàu khách số hiệu LP5 (đầu kéo D19E909) chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào xe container do đầu kéo biển kiểm soát 16M-0021 kéo rơmooc biển kiểm soát 16R-3402 do ông Đoàn Văn Thanh (SN 1960, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Sau cú tông mạnh, xe container và 3 toa tàu, gồm 2 toa chở hành lý và 1 toa chở máy phát điện phục vụ đoàn tàu, cùng bị lật ngang song rất may không có thiệt hại về người, chỉ có duy nhất lái tàu hỏa Đồng Khắc Thụy bị thương nhẹ.

Trong đêm 10-7, ngành đường sắt đã điều xe cẩu 100 tấn xuống hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Đến 7 sáng nay, 11-7, công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục. Trong thời gian khắc phục, các chuyến tàu khách Hà Nội - Hải Phòng phải dừng đón, trả khách tại ga Hải Dương.

Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do người điều khiển đầu kéo xe container đã quan sát, không nhường đường cho đoàn tàu hoả. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn và phân luồng đảm bảo giao thông.

Đây là vụ tàu hỏa tông xe container thứ 2 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng trong hơn 2 tháng qua. Ngày 23-4, chiếc xe container chở hàng chạy trên quốc lộ 5 khi băng qua đường ngang dân sinh tại khu vực đường ngang dân sinh ngã tư thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) do không quan sát đã bị tàu hỏa chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng tông trực diện.