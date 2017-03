Tàu nước ngoài neo đậu trái phép tại biển Vũng Tàu

Điển hình là các tàu: Valour (quốc tịch Panama), Safmarine Mulanje (quốc tịch Anh), Nikolaos (quốc tịch đảo Cyprus) và Stolt Momiji (quốc tịch đảo Cayman).



Theo thượng tá Quỳnh, việc tàu nước ngoài vào vùng lãnh hải, nội thủy của VN không xin phép và neo ở vị trí ngoài quy định là hành vi vi phạm pháp luật VN, gây mất an ninh, an toàn hàng hải, gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, nếu việc neo đậu trái phép không được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý sẽ gây thất thu phí, lệ phí cho Nhà nước.



Theo ĐÔNG HÀ (TTO)