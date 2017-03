Tàu, xe về Hà Nội: Cũng khổ vì nhồi nhét và tăng giá

Hôm qua (1-2) là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết nên lượng người từ các tỉnh, thành phía bắc đổ về Hà Nội tăng mạnh gây ra tình trạng thiếu tàu, xe trầm trọng. Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm..., xe khách từ các tỉnh đổ về đều “lặc lè”, có nhiều hành khách phải chen nhau đứng. Hành khách Nguyễn Văn Cường cho biết ngay khi lên xe ở thị trấn Cổ Lễ (Nam Định), anh đã phải đứng. Nhiều hành khách yêu cầu nhà xe không bắt khách nữa để bảo đảm an toàn, tránh tai nạn. Nhưng nhà xe vẫn phớt lờ nên suốt dọc đường từ Nam Định lên Hà Nội, cứ có người vẫy là lái xe lại dừng bắt khách.

Không chỉ nhồi nhét, nhiều nhà xe còn tranh thủ cơ hội xe ít, khách đông để tăng giá vé. Ngày thường, xe từ Nam Định chạy lên Hà Nội giá vé chỉ có 40.000 đồng/khách, nay đã tăng đến 60.000 đồng. Các tuyến Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... chạy ra Hà Nội giá vé đều tăng 20%-50%. Tuyến Thái Bình từ 50.000 đồng tăng thành 70.000 đồng; tuyến Thanh Hóa từ 65.000 đồng thành 80.000-90.000 đồng.

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: Do số lượng khách đổ về Hà Nội quá đông nên bến cho phép các xe quay đầu trở lại ngay các tỉnh, thành để vận chuyển hành khách. Dự kiến lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội qua Bến xe Giáp Bát lên đến hàng vạn người. Riêng với các tuyến từ Hà Nội chạy vào các tỉnh phía Nam, ông Thành cho biết đã tăng cường thêm ba xe. Nhưng do hôm nay là ngày lẻ nên khách đi lại không đông, các xe xuất bến đều còn ghế trống.

Tại ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Giáp Bát..., các đoàn tàu hỏa từ Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An về Hà Nội cũng chật ních khách. Theo quy định của ngành đường sắt, các đoàn tàu chỉ được phép bán vé ghế phụ không quá 15% tổng số vé. Nhưng theo phản ánh của hành khách, hầu hết các toa đều có 60-100 hành khách phải đứng. Đặc biệt, tuyến Vinh-Hà Nội và Yên Bái-Hà Nội, hành khách mua vé ghế phụ đều không có chỗ để đặt ghế nên phải... ngồi bệt xuống sàn tàu. Ông Phan Huy Giang - Giám đốc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội giải thích do năng lực vận chuyển của ngành đường sắt có hạn, số lượng hành khách đổ về các ga mua vé tàu lại tăng quá cao nên tình trạng quá tải là khó tránh khỏi. Hiện xí nghiệp đã yêu cầu các tổ tàu nối dài thêm các toa để tăng thêm khả năng vận chuyển hành khách. Ông Giang cho biết thêm: “Với các tuyến đặc biệt quá tải như Nghệ An-Quảng Bình, Yên Bái-Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với công an các địa phương ngăn chặn tình trạng hành khách vì không mua được vé dẫn đến bức xúc, quá khích, tràn lên tàu, gây mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông”.

Tại Đà Nẵng, hôm qua, lượng người và xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân đạt mức kỷ lục hơn 7.000 lượt người và xe trong một ngày. Đây là mức cao nhất kể từ khi hầm Hải Vân được đưa vào vận hành khai thác. Ban quản lý hầm Hải Vân đã huy động tất cả phương tiện và nhân sự vào cuộc nhưng chỉ giải tỏa được một phần lượng khách qua hầm.

Giám đốc Ban quản lý hầm Hải Vân Nguyễn Đình Bách cho biết công ty đã đưa tất cả phương tiện dự phòng gồm chín xe ca 24 chỗ và 17 xe tải vào phục vụ khách hàng, tăng gấp đôi số phương tiện so với ngày thường nhưng vẫn không xuể. Lượng khách qua hầm trong dịp Tết nguyên đán năm nay cao hơn 30% so với năm trước. Tất cả cán bộ và nhân viên của hầm làm việc 24/24 giờ nhưng giá vé người và xe qua hầm vẫn không đổi so với ngày thường, 20.000 đồng/người và xe. Tuy nhiên, trường hợp qua hầm sau 9 giờ đêm thì người qua hầm phải trả thêm phụ phí. Cụ thể là một xe tải hoặc xe ca khi được yêu cầu qua hâm chi phí là 150 ngàn đồng.