Taxi bốc cháy khi đang đậu ở lề đường

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng dập lửa.



Theo đó, khuya 16-12, chiếc taxi BKS 92A-026.82 do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) điều khiển, đang đậu tránh lũ tại số 61 Nguyễn Tất Thành (phường Cẩm Phô, TP Hội An) thì bất ngờ bốc cháy.



Phần đầu taxi bị cháy đen.



Ngọn lửa nhanh chóng lan ra làm cháy toàn bộ phần thân xe. Người dân gần đó phát hiện xe bị cháy liền trình báo cho cơ quan chức năng và huy động những người gần đó dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Hội An sau khi nhận tin đã nhanh chóng có mặt để cùng người dân dập tắt đám cháy xe taxi trên. Khoảng 10 phút sau đó, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra.