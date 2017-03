Taxi chở gần 900 quả pháo hình lựu đạn

Sáng 1-1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tối 30-12-2009, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Công an quận này đã kiểm tra xe taxi do Trần Văn Thắng (trú tại Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển, phát hiện trong cốp xe chở 890 quả pháo nổ hình lựu đạn (35kg).

Thắng khai số pháo trên là vận chuyển thuê cho một khách hàng ở Hà Nội và số pháo này do Hoàng Văn Thêm, trú cùng địa chỉ với Thắng bán ra. Thắng và Thêm Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thêm, thu giữ 42 ống phóng pháo. Thêm khai trước đó đã mua 1.000 quả pháo hình lựu đạn ở Móng Cái, Quảng Ninh đã bán cho một số khách hàng, còn lại 890 quả bán nốt và thuê xe taxi của Thắng vận chuyển thì bị bắt giữ. Theo ĐÀO MINH KHAO (CAND)