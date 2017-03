Taxi đi vào đường cấm, công an nhảy lên nắp ca-pô chặn

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 5/2 tại đoạn phố Tuệ Tĩnh, trước trụ sở Công an phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo chị Nhài – bán nước ở ngã tư Bà Triệu – Tuệ Tĩnh, vào thời điểm trên, chiếc taxi Group mang BKS 30P-4406 đi trên phố Bà Triệu hướng ra Đại Cồ Việt. Khi tới ngã tư giao với phố Tuệ Tĩnh, do không nhìn thấy biển cấm ô tô đi vào, tài xế đã cho xe rẽ trái vào phố Tuệ Tĩnh đi sang phố Huế.

Ảnh chụp từ clip của độc giả

Thấy vậy, một thiếu úy công an phường Bùi Thị Xuân đang làm nhiệm vụ tại đây liền ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế tiếp tục cho xe chạy khiến Thiếu úy công an phải nhảy lên nắp ca-pô yêu cầu dừng xe. Chiếc xe chạy đến ngã tư giao với phố Huế mới chịu dừng lại. Cùng lúc này, người dân và công an phường phối hợp đưa tài xế về phường xử lý. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có một hành khách nữ.

Tài xế xe (bìa trái) và thiếu úy công an nhảy lên nắp ca-pô

Lãnh đạo công an phường Bùi Thị Xuân cho biết, hiện đang củng cố hồ sơ nên chưa thể cung cấp cho báo chí. Theo thông tin ban đầu, tài xế này mới lái xe nên luống cuống, đi vào đường cấm, thấy công an đã không giữ được bình tĩnh nên mới để xảy ra sự việc trên.

Công an phường Bùi Thị Xuân đang tạm giữ tài xế taxi và phương tiện để xử lý.