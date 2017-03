Taxi dù "móc túi" người dân

Toàn TP Hà Nội hiện có khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách bằng taxi với hơn 14.000 đầu xe, tăng gần 5.000 đầu xe so với hồi đầu năm 2009. Trong đó, khoảng 90% taxi hoạt động tại 9 quận nội thành. Trên thực tế, lượng xe taxi gia nhập thị trường tăng nhanh là do nhu cầu taxi tại nội thành Hà Nội ngày càng lớn. Nhu cầu thị trường lớn là dịp để taxi dù có "đất" hoạt động.

"Ngay cả lực lượng chức năng cũng khó phân biệt được taxi chính hãng và taxi dù thì người dân bị lừa cũng là chuyện dễ hiểu" - Đội phó Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai (Hà Nội) - Tưởng Đỗ Hiển khẳng định. Cũng theo ông Hiển thì trình độ nhái của taxi dù ngày càng tinh vi. Logo của các hãng taxi lớn bị nhái gần như giống hệt từ màu sắc, kiểu dáng, thậm chí là số điện thoại. Một thanh tra GTVT cho biết: "Có xe bỏ logo được cấp, treo logo nhái của doanh nghiệp uy tín khác để dễ bắt khách. Thậm chí, họ còn mặc trang phục giống hệt tài xế của hãng kia".



Lực lượng thanh tra giao thông lập biên bản xử lý một taxi vi phạm.

Không chỉ ở Hà Nội, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định: Trong tổng số hơn 10.000 chiếc taxi thuộc 37 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện nay, có gần 2.000 chiếc taxi nhái thương hiệu lớn, làm ăn không nghiêm túc. Các xe này chủ yếu của các doanh nghiệp nằm ngoài Hiệp hội. Ngoài ra còn một lượng xe "ma" không thuộc cơ quan nào quản lý, những chiếc taxi này được chủ xe tự gắn hộp đèn và đồng hồ tính cước. Mặc dù đã có sự phối hợp giữa Sở GTVT, Thanh tra giao thông và CSGT trong việc xử lý các xe không đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên gần đây xe dù không giảm mà thậm chí còn gia tăng.

Theo Nghị định 34 có hiệu lực từ ngày 20/5/2010, mức phạt cho hành vi nhái nhãn hiệu, xe không đúng biểu trưng so với đăng ký đã tăng lên mức từ 2,5 đến 3 triệu đồng (so với trước đây từ 1 đến 2 triệu đồng). Tuy nhiên, nhiều người cho rằng với kiểu làm ăn chụp giật của các taxi nhái như không cần đăng ký thương hiệu, đồng hồ tính cước không chuẩn, nhiều lúc còn ngã giá với khách... thì chỉ cần vài ngày đưa khách, những taxi này có thể kiếm đủ tiền nộp phạt. Bắt nhầm phải taxi dù, như trên đã nói, chắc chắn khách hàng sẽ bị thiệt hại về kinh tế. Không kể đến việc chẳng may đi nhầm xe nhái, khách hàng khó có cơ hội tìm lại tài sản nếu để quên trên xe, chưa kể việc bị móc túi do gian lận cước cũng là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, vấn nạn taxi dù không những ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp taxi chân chính và gây thất thoát lớn về thuế cho Nhà nước. Ông Đoàn Việt Hà - Giám đốc CTCP Thương mại và Dịch vụ Trung Việt (taxi Trung Việt) cho biết, để đối phó với taxi dù, trước khi nhờ các lực lượng chức năng bảo vệ, doanh nghiệp phải tự bảo vệ mình. Theo ông Hà, các doanh nghiệp nên thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe, thiết lập các trạm điều phối taxi tại các địa điểm đông khách để giúp khách hàng dễ dàng gọi đúng xe của hãng.

Một thanh tra GTVT Hà Nội cho biết, lái xe chỉ cần sử dụng một thiết bị tạo "xung" gắn vào đường dây trước đồng hồ tính tiền. Thiết bị này hoạt động bởi một điều khiển từ xa có kiểu dáng giống nhiều loại khóa điện tử của ôtô. Khi thuận tiện, lái xe chỉ cần bí mật nhấn nút là đồng hồ tính tiền sẽ tự động nhảy vòng tua nhanh hơn bình thường rất nhiều mà hành khách khó có thể phát hiện ra. Các thiết bị này không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, cơ chế hoạt động rất đơn giản và chỉ một thợ điện tử bình thường cũng có thể chế tạo được.



Theo Thanh Huyền (CAND)