Tay không bắt cướp có súng

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vừa đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh và Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh khen thưởng các anh: Mai Văn Hiệu (37 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), Lê Nhật Bảo (25 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), Phan Hòa Bình (26 tuổi, Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Hố Nai 3) và Đỗ Xuân Quang (25 tuổi, dân quân xã Hố Nai 3) vì đã dũng cảm truy bắt 3 đối tượng sử dụng vũ khí cướp tài sản.

Cướp táo bạo nơi xóm vắng Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29-7, 3 đối tượng: Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Vương Dũng (22 tuổi), Đặng Thành Công (19 tuổi), đều ngụ TP Hồ Chí Minh, đã bất ngờ cầm súng ngắn xông vào cửa hàng gạo của anh Mai Văn Hiệu (ở ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3) khống chế anh này cướp tài sản. Bị anh Hiệu kháng cự, bọn cướp đã nã nhiều phát đạn gây thương tích cho anh Hiệu rồi cướp của nạn nhân hơn 900 ngàn đồng. Anh Mai Văn Hiệu (trái) kể lại chuyện truy bắt 3 tên cướp có súng Vẫn còn đau ê ẩm vì những vết thương trên người mới lành miệng, nhưng khi nghe chúng tôi hỏi lại chuyện vụ bắt cướp, anh Hiệu trở nên sôi nổi cho hay: “May mà chúng dùng đạn bi bắn bằng khí gas, chứ nếu đạn thật thì tôi đã toi rồi”. Anh Hiệu kể lại, lúc ấy trời đang mưa lâm râm, buôn bán lại ế ẩm nên anh bật tivi xem cho đỡ buồn. Trong lúc truyền hình đang chiếu bộ phim hấp dẫn thì có 3 thanh niên đi vào tiệm gạo gặp anh Hiệu lạnh lùng lên tiếng: “Có tiền đưa ra hết cho bọn tao”. Tưởng 3 thanh niên nọ nói đùa, anh Hiệu trả lời: “Tiền đâu mà đưa cho chúng mày, chúng mày đùa à!”. Anh Hiệu vừa dứt lời thì một đối tượng đã rút khẩu súng bắn vào ngực anh. Viên đạn trúng gần đầu đốt xương đòn bên phải, gần cuống họng khiến anh choáng váng. Nhìn vết thương đang rỉ máu ướt hết cả áo, sợ nguy hiểm đến tính mạng, anh Hiệu gượng dậy móc hơn 900 ngàn đồng tiền bán gạo cả ngày để trong túi đưa cho bọn cướp. Sau khi nhận tiền, một tên trong bọn quát lớn: “Còn nữa thì đưa hết đây”. Vừa nói, hắn vừa rút súng bắn vào ngực anh Hiệu. Lần này, viên đạn găm vào phần cuối đốt xương đòn bên ngực trái, cắm sâu vào da thịt, đối xứng với vết thương trước đó, khiến anh choáng váng vì máu ra rất nhiều. Thấy anh Hiệu lảo đảo khi trúng viên đạn thứ 2, tên còn lại trong bọn cướp rút khẩu súng ngắn khác bắn thẳng vào anh. Rất may, viên đạn chỉ sượt qua tóc anh Hiệu, nên không gây nguy hiểm tính mạng nạn nhân. Cuộc truy bắt những tên cướp liều lĩnh Sau khi liên tiếp nổ súng, bọn cướp dồn anh Hiệu vào góc phòng rồi nạt: “Chìa khóa và giấy tờ xe đâu, đưa cho tụi tao?”. Dù bị mất nhiều máu, nhưng bị đẩy đến đường cùng, anh Hiệu đã gượng hết sức mình xô 3 tên cướp ra phía sau, khiến chúng mất thăng bằng suýt té ngã và bỏ chạy. Không để cho bọn cướp chạy thoát, anh Hiệu vừa đuổi theo bọn cướp, vừa tri hô cầu cứu, đồng thời đạp ngã một tên xuống đất. Tên cướp vùng dậy bỏ chạy, đồng thời lớn tiếng dọa nạt anh Hiệu: “Lần này tao bắn đạn thật chứ không bắn đạn bi đâu, coi chừng mất mạng”. Nhưng mặc cho lời hăm dọa của tên cướp, anh Hiệu vẫn tiếp tục đuổi theo và tri hô cầu cứu. Nghe tiếng anh Hiệu kêu cứu, ông Vũ Đình Hậu (hàng xóm của anh Hiệu) đã lấy xe máy chở anh đuổi theo 3 tên cướp. Bọn cướp chạy khoảng 800m thì tách nhóm, 2 tên trốn vào bụi rậm, tên còn lại chạy hướng khác. Dù 2 tên cướp trốn trong bụi rậm cầm súng trên tay, anh Hiệu vẫn xông tới tri hô: “Lấy gạch, đá ném chết chúng đi”. Hoảng sợ, một tên cướp chạy ra khỏi bụi rậm. Không để tên cướp thoát thân, anh Hiệu bảo ông Hậu gọi người đến vây bắt tên cướp trốn trong bụi rậm, còn anh đuổi theo tên cướp bỏ chạy. Nhưng chạy được 200m, do máu ra nhiều, anh bị choáng và phải dừng lại. Lúc này, thấy anh Lê Nhật Bảo (đang trên đường đi làm về) chạy xe máy ngang qua, anh Hiệu đã nhờ chở anh đuổi theo tên cướp. Trước tình huống này, anh Bảo giao ngay chiếc xe cho anh Hiệu đuổi theo bắt tên cướp. Chạy được gần 500m, anh Hiệu đã đuổi kịp và tông xe vào tên cướp, khiến cả hai cùng té ngã. Dù té đau, trên người bị nhiều vết thương, lại mất nhiều máu, anh Hiệu vẫn cố gắng dồn hết sức khống chế tên cướp trước khi anh Bảo và nhiều người khác đến hỗ trợ. Cùng thời gian này, ở các hướng truy đuổi khác, 2 anh Phan Hòa Bình và Đỗ Xuân Quang đã cùng mọi người bắt giữ 2 tên cướp còn lại, thu hồi và giao cho công an 3 khẩu súng ngắn, 2 hộp tiếp đạn, 3 dao nhọn, trên 900 ngàn đồng tang vật vụ cướp. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Quá trình điều tra, Công an Trảng Bom đã thu giữ của bọn cướp một số vũ khí cùng loại.

Theo Đức Việt (Đồng Nai Online)