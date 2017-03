Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to, Bắc bộ tăng nhiệt

Tìn từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới gây mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông đề phòng có lốc xoáy và gió giật.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nơi mưa to và giông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp tục mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng mưa to ở khu vực Nam bộ giảm cường độ từ 11/9. Các địa phương miền Bắc trong những ngày tới chỉ còn mưa rào và giông rải rác, nền nhiệt toàn miền tăng nhiều vào ban ngày, có nơi diễn ra nắng nóng nhẹ.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 10/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực nam đồng bằng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng sớm có nơi mưa vừa, mưa to và giông, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên có nơi mưa vừa, mưa to và giông, trong cơn giông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có nơi mưa to và rải rác có giông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)