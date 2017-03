Tây Ninh: 2 mẹ con điều hành đường dây bán gái ra nước ngoài

Liên quan đến vụ “Chặn đứng kịp thời vụ bán 6 phụ nữ ra nước ngoài” như VietNamNet đã thông tin, ngày 11/6 Thượng tá Phạm Văn Cao – Phó Giám đốc công an tỉnh Tây Ninh xác nhận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để làm rõ hành vi “buôn bán người”.



Liên quan đến vụ án, hiện công an Tây Ninh đang phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B) Bộ công an phía Nam tiếp tục mở rộng điều tra.





Nhiều gái quê được cơ quan công an giải cứu

khỏi nạn buôn người...Ảnh: Đàm Đệ



4 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thu Xí (SN 1961) và Hồ Thanh Phong (SN 1985), Huỳnh Thị Nhuần (SN 1958), Trịnh Thị Trinh (SN 1958, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh). Trong đó đối tượng cầm đầu đường dây buôn người xuyên quốc gia được xác định là mẹ con Xí và Phong.Theo cơ quan công an, Nhuần, Trinh, Phong tham gia đường dây với nhiệm vụ chuyên tuyển mộ những cô gái có nhu cầu xuất ngoại lấy chồng, sau đó "bàn giao" cho Xí.Trong khi đó Xí bắt mối đường dây ở Trung Quốc, nhận chi phí lo giấy tờ xuất ngoại và đưa các cô gái sang Trung Quốc giao lại cho các đầu mối. Từ đây các cô gái bị bán về vùng nông thôn làm vợ cho àn ông bản địa hoặc bị bán vào các nhà chứa làm nô lệ tình dục.Vào cuối tháng 5/2010 vừa qua, tại cửa khẩu quốc tế Tân Sớn Nhất khi Xí đang chuẩn bị làm thủ tục xuất ngoại cho 3 cô gái tuổi từ 22 đến 29 (cùng ngụ tại tỉnh Tây Ninh) thì bị công an bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an thu giữ 15 hộ chiếu đi Trung Quốc và Singapore, 7 vé máy bay, 5 giấy thông hành, 3 thẻ ATM, gần 55 triệu đồng, hơn 3.100 đô la Singapore…HIện vụ án đang được mở rộng điều tra.