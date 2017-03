Tây Ninh: Bé gái 15 tuổi bị xâm hại đến mang thai

Sáng 30-4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Dăk Lăk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (16 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trước đó, ngày 19-4-2010, Minh cùng hai người bạn từ huyện Buôn Đôn lên TP Buôn Ma Thuột chơi. Do có quen biết em PTMN (13 tuổi) nên Minh rủ N. đi chơi cùng. Đến 21 giờ cùng ngày, Minh rủ N. thuê nhà nghỉ qua đêm. Cả hai đến một nhà nghỉ ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột để thuê phòng và Minh đã quan hệ với cháu N. Gia đình N. phát hiện sự việc trên đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

M.TÚ