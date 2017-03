Tây Ninh: Công an xã xin lỗi em trai 15 tuổi bị bắt oan

Buổi xin lỗi có mặt ông Võ Quang Trung - Trưởng Công an xã, đại diện Hội Người cao tuổi xã, đại diện ấp Thạnh Hòa cùng hai công an viên liên quan là Võ Thành Hà và Chênh. Về phía gia đình có mặt G. cùng cha mẹ và vợ chồng bà Hoa - người bị mất điện thoại và cũng là cô ruột của G.

Ông Võ Quang Trung đã công khai xin lỗi gia đình G. vì những sai phạm của hai công an viên. Cụ thể, anh Hà và Chênh chưa có chứng cứ chứng minh G. lấy trộm ĐTDĐ của bà Hoa nhưng đã vội vàng đưa em về trụ sở công an xã điều tra. Trong lúc nóng giận, anh Hà còn tát G. “Chúng tôi xin gửi đến gia đình em G. lời xin lỗi chân thành nhất. Công an xã sẽ tiếp tục điều tra, xác minh thêm để nhanh chóng tìm ra thủ phạm lấy trộm điện thoại của bà Hoa” - ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, công an xã sẽ xử lý nghiêm khắc hai công an viên Hà và Chênh. Ông Mai Tuấn Anh - Phó Công an xã Thạnh Bình cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì đã quản lý cán bộ không chặt chẽ.

Anh Hà cũng xin lỗi G. và gia đình: “Trong lúc nóng giận, tôi không kiềm chế được bản thân nên đã tát G. Tôi rất ân hận và mong gia đình nhận lời xin lỗi này”.

Thay mặt gia đình, mẹ của G. chấp nhận lời xin lỗi của công an xã nhưng yêu cầu phải xử lý nghiêm sai phạm của anh Hà. Mẹ của G. còn yêu cầu công an xã phải buộc bà Hoa xin lỗi nhưng yêu cầu này không được chấp nhận.