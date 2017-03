Tây Ninh: Mâu thuẫn vợ chồng, bắt cóc cháu vợ

Theo chị Thanh, nghi can là Nguyễn Văn Hoàng, 37 tuổi, chồng của Thảo (em ruột chị Thanh).

Vợ chồng Thảo thuê căn phòng trọ tại xã Trường Tây và cùng đi bán vé số. Sáng 24-3, do gây gổ với Hoàng nên Thảo bỏ về nhà mẹ ruột Hoàng chạy theo tiếp tục cự cãi với Thảo. Thấy hai người to tiếng nên người nhà bước ra khuyên can và đánh Hoàng. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hoàng quay lại thì gặp bé Duyên và Thuận ở ngoài sân nhà mẹ vợ. Hoàng kêu hai em lên xe rồi chở đi mất dạng. Hoàng nói mình đang ở Campuchia.

Hiện Công an huyện Hòa Thành đang xác minh, điều tra vụ việc.