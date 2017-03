Tây Ninh: Một chàng đòi cưới hai nàng

Sáng 12-10, hay tin P.T.H ( 27 tuổi) tự vẫn, bà con ấp Long Yên (Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh) khá nhiều lời bàn tán về nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm ấy.

Nay hỏi vợ này, mai hỏi vợ khác

H. là công nhân ở một công ty may, ngoài giờ làm việc cô còn phụ giúp gia đình chăm sóc vườn rau ở ruộng Gò Duối. Khoảng tháng 8, qua lời giới thiệu, H. làm quen với Huỳnh Minh Chí (27 tuổi, ngụ xã Trường Hòa). Gia đình H. thấy Chí làm nghề thợ hồ, tánh tình hiền lành, ăn chay trường nên tỏ vẻ ưng ý muốn đôi trẻ tiến tới hôn nhân. Khi cha của H. tra hỏi về gia cảnh thì Chí trả lời: “Trước kia gia đình con có dạm hỏi cho con một cô nhưng gia đình cô ấy không chịu gả nên con không còn quan hệ nữa”.

Được sự đồng ý của hai bên, đầu tháng 9, gia đình Chí mang trầu rượu đến nhà H. làm lễ dạm ngõ. Vài ngày sau, cha của Chí đến gặp cha H. trình tờ giấy tổ chức lễ dạm hỏi vào ngày 9-10 .Thấy gia đình của Chí khó khăn nên gia đình H. đứng ra lo liệu chi phí đãi họ.

Đến ngày hẹn, phía nhà trai đến nhà gái hơi muộn. Cha H. nóng ruột gọi điện thoại hỏi thì Chí lúng túng: “Kẹt việc, một chút nữa con mới tới”. Sau khi trình lễ, đến phần trưởng tộc nhà gái chuẩn bị lên đôi đèn thì xuất hiện một cô gái trẻ đến nói nhỏ: “Hôm qua Chí mới vừa đi hỏi vợ, sao hôm nay lại đi hỏi vợ khác nữa?!”. Thế là nhiều lời xầm xì lan nhanh trong buổi lễ. Lúc này có người phát hiện người vợ mà Chí vừa dạm hỏi hôm qua cũng có mặt tại lễ hỏi cô H.

Buổi lễ hỏi trang nghiêm phút chốc biến thành trận cãi vã dữ dội giữa hai bên. Ông trưởng tộc nhà gái nổi quạu mang cặp đèn lễ quăng ra đường. Những người nhà trai thấy vậy tự động rút êm để cha con “chú rể” ở lại chịu trận. Do tình hình trật tự càng lúc phức tạp nên có người điện thoại báo nhờ công an xã đến giải quyết. Tại biên bản hòa giải của Công an xã Long Thành Nam, do Chí “bắt cá hai tay” nên gia đình H. tự nguyện trả lại toàn bộ sính lễ (bông tai, dây chuyền vàng cùng các quả phẩm) cho nhà trai. Phía sau biên bản, Chí viết: “Tôi xin chính quyền địa phương phạt tù tôi và nhận lại toàn bộ sính lễ qua nhà gái, tôi nhớ ơn suốt đời”.

Một kết cục buồn

Theo tường trình của Chí thì trước khi gặp H., Chí đã quen T. (cùng ngụ ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa). Tuy nhiên, khi Chí ngỏ lời bước tới, T. lắc đầu: “Cứ từ từ!”. Sau khi T. hay tin Chí sẽ đi hỏi cưới H. thì T. thay đổi thái độ và đề nghị Chí kêu gia đình qua hỏi cưới mình. Không hiểu sao mà cha mẹ Chí chấp nhận tổ chức đám hỏi T. trước rồi ngày hôm sau qua hỏi cưới H. Cha Chí trình bày: “Con tôi nói đã hứa hẹn thì phải tới không thì nó tự tử vì bên nào nó cũng thương”. Nghe lời con, cha Chí cùng tám người trong dòng họ đánh liều mang sính lễ đến nhà H. Biết chuyện “chồng” đi hỏi “vợ”, T. khóc sướt mướt nên Chí buộc lòng cho T. đi theo đoàn bưng mâm quả sang nhà H. Tại đây, chính T. đã lật tẩy hành vi “hai lần đi hỏi vợ” của Chí.

Sau khi lễ hỏi bất thành, H. luôn buồn bã trước những lời đàm tiếu, còn gia đình kém vui vì bị “bể mặt” với bà con lối xóm.

Buổi sáng hôm đó, H. đạp xe đến ruộng cắt rau như thường lệ nhưng đến trưa không trở về nhà. Cả nhà hốt hoảng đi tìm thì phát hiện H. đang chìm dưới mương nước ngập, bên bờ ruộng còn một gói thuốc trừ sâu “RAT-K” đã xé miệng.

Theo nhận định của nhiều người, có thể H. tìm đến cái chết do buồn việc gia đình gặp phiền toái và danh dự cá nhân bị xúc phạm nghiêm trọng bởi kẻ lừa tình. Công an huyện Hòa Thành đã có mặt điều tra hiện trường và giải phẫu tử thi. Những người liên quan, trong đó có Chí được mời đến lấy lời khai.