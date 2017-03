Tên cuối cùng trong băng cướp gí dao vào cổ sa lưới

Công an quận 10 vừa bắt giữ Dương Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Bảo chính là nghi can cuối cùng trong băng nhóm cướp giật do Nguyễn Ngọc Nhân cầm đầu.

Trước đó, công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, 21 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Từ Đạt Minh (tự Quậy, 20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.



Bảo là tên cướp trong băng cướp táo tợn vừa bị bắt giữ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 17-5, Nhân cùng một đồng phạm đến cửa hàng mắt kính của chị Vũ Thị H. trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 đóng giả khách mua hàng. Khi chị H. không để ý, Nhân rút dao kề cổ nạn nhân, cướp chiếc iPhone 6S chạy ra xe cho đồng phạm chở đi. Bị nạn nhân tri hô và kéo ngã, hai tên cướp bỏ lại xe máy 59F1-451.56 tẩu thoát.

Sự việc được camera an ninh ghi lại và clip được đăng tải trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân.

Công an xác định xe mà bọn cướp bỏ lại hiện trường là tang vật một vụ cướp khác vào sáng cùng ngày. Chủ nhân chiếc xe trình báo khoảng 5 giờ sáng 17-5, chị bị bốn thanh niên chích roi điện cướp xe trên địa bàn quận 3.



Băng cướp từng gây ra vụ gí dao vào cổ cướp iPhone gây xôn xao dư luận.

Trích xuất hình ảnh camera, công an khoanh vùng các nghi phạm. Tối 25-7, Nhân bị bắt khi đang chạy xe ở quận Tân Phú và thừa nhận cùng đồng phạm gây ra hai vụ cướp trên. Tối 26-7, công an bắt tiếp ba nghi phạm còn lại.



Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận ngoài hai vụ trên, trong tháng 5-2016 băng nhóm này còn dùng roi điện thực hiện hai vụ cướp xe, điện thoại, nữ trang của các cô gái ở phường Bình Trị Đông (Bình Tân), xã Tân Nhựt (Bình Chánh) và dàn cảnh cướp điện thoại của một người rao bán trên mạng.

Qua đấu tranh, Công an quận 10 xác định ngoài bốn nghi can nói trên còn Dương Quốc Bảo (26 tuổi, trú quận Tân Phú) bỏ trốn, nay mới bắt được.