Tên cướp dưới cầu Sài Gòn bị bắt

Diệp Tấn Dũng (tức Dũng "Nhóc", ngụ quận 6) - nghi can giật túi xách của cô gái ở dưới cầu Sài Gòn bị lộ tung tích khi lẻn về nhà vợ ở quận 9. Nhóm cảnh sát đặc nhiệm mai phục nhiều ngày khi phát hiện Dũng đã ập vào bắt giữ. Run rẩy nhìn những khẩu súng chĩa vào người, tên cướp 19 tuổi đã thừa nhận hành vi cướp giật.Dũng khai để trốn sự truy bắt, một tháng rưỡi qua đã lang thang ở quận 9, quận Thủ Đức và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, ở đâu hắn cũng nghe ngóng sự truy bắt ráo riết của cảnh sát nên phải trốn lên tỉnh Đăk Lăk. Dũng đi làm thuê, thỉnh thoảng cũng hẹn người nhà ra ngoài xin tiền.Lí nhí kể lại quá trình gây án, Dũng cho biết, chiều 25/9 ngồi sau xe Exciter được đồng bọn Lê Minh Pha (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) chở đi "ăn hàng". Cả hai chạy từ quận 9 vào trung tâm TP HCM. Đến quận 2, chúng thấy chị Yến đi xe tay ga có đeo túi xách ngang, chạy song song với một cô bạn.Đến dưới gầm cầu Sài Gòn, đoạn cua chuẩn bị lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để hướng về quận 1, Pha tăng ga, áp sát phía trái các cô gái. Dũng "Nhóc" giật mạnh túi xách của Yến khiến nạn nhân té nhào xuống đường. Tên cướp khai chỉ giật đứt dây đeo, còn túi xách bị rớt. Khi chúng định quay lại nhặt thì thấy bạn của nạn nhân chạy đến nên rồ ga phóng đi. Chị Yến sau đó đã nhặt lại túi xách của mình.Camera lộ trình của chiếc ôtô đi phía sau đã tình cờ ghi lại toàn bộ hành vi cướp giật. Khi clip được đăng tải, nhiều người rất bức xúc. Biết bị cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM xác định được nơi ở của mình, hai tên cướp vội lẩn trốn.Cảnh sát đặc nhiệm TP HCM tung quân truy lùng ráo riết. Trinh sát lần ra tung tích của Pha khi hắn hẹn với người thân ở khu vực giáp ranh giữa TP HCM và Bình Dương. Khi đặc nhiệm ập đến, hắn quăng xe chạy bộ thoát thân trong đêm tối.Theo điều tra ban đầu, Dũng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền sự do đâm chém người. Dũng là tay giang hồ có tiếng, sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, bảo kê, trộm cướp...Đội đặc nhiệm tiếp tục mở rộng lời khai của Dũng để điều tra và truy bắt đồng bọn đang lẩn trốn.