Tên cướp lái xe wave đỏ, nỗi khiếp hãi nữ sinh

Tên cướp lái xe máy màu đỏ

Cho đến bây giờ nữ sinh P.T.L học trường THPT Mộ Đức 2, vẫn còn kinh hãi khi kể lại sự vụ bị cướp. Một buổi tối đầu tháng 9/2011, trên đường em cùng các bạn đi học về xã Đức Thắng. Khi đang trên đoạn đường liên xã, bất ngờ phía sau một xe máy vụt lên giật phăng túi xách em đang bỏ trên giỏ xe. Vì bị cướp bất, ngờ, em P.T.L bật tay lái vướng vào xe đạp của bạn ngã xuống đường. Rất may, em P.T.L. và số nữ sinh trên không bị thương tích. Trong túi xách của em P.T.L. bị cướp có một điện thoại di động, 200 nghìn, máy tính casio cùng nhiều tập vở, sách quan trọng đối với em.

Còn em T.T.K.V học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng, lúc 6 giờ 30 phút sáng 21/9, hớt hơ hớt hải đến trình báo Công an huyện Mộ Đức về việc bị cướp. Trong lúc em từ xã Đức Phú đạp xe đạp đến trường học. Một tên cướp đeo khẩu trang chạy xe máy màu đỏ chạy chậm đến và giả vờ hỏi đường đi huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Trong lúc em V. một tay chỉ đường thì bất ngờ người thanh niên bịt khẩu trang trên giật túi xách trên giỏ xe, rồ máy tăng tốc bỏ chạy. Trên 300 nghìn đồng cùng tài liệu, sách vở quan trọng bị cướp theo túi xách.

Cũng trong thời gian giữa tháng 8 và tháng 9/2011, trực ban Công an huyện Mộ Đức đã tiếp nhận nhiều đơn của nữ sinh THPT báo việc bị cướp. Những vụ cướp giật tài sản nữ sinh đã làm học sinh và phụ huynh ở một số xã xa trường học hoang mang, lo lắng. Được biết, hiện nay có nhiều học sinh ở xã Đức Phú, Đức Phong phải đi xe đạp trên chục km đến được trường. Nguy hiểm rình rập nhất mỗi khi đi học về ban đêm, đây là cơ hội cho bọn cướp giật ra tay.

Chưa kịp đào tẩu đã bị bắt



Trước tình hình xuất hiện tên cướp chuyên giật túi xách nữ sinh, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH lập án truy xét. Một tổ trinh sát tỏa khắp địa bàn sàn lọc, truy tìm đối tượng chạy xe máy màu đỏ. Qua sàn lọc, thấy nổi lên nhất đối tượng Trần Nam Tiên (26 tuổi), ngụ thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Đây là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh, thời gian gần đây có nhiều tiền tiêu xài, đánh số đề. Ngoài ra y đang sử dụng xe wave màu đỏ giống đặc điểm xe tên cướp điều khiển gây án.

Khi tổ CSĐT Công an huyện đang thu thập các tài liệu, tên Tiên phát hiện đã bị “động”, nhanh chóng thu gom đồ đạc bỏ trốn vào Tp Hồ Chí Minh. Ngày 15/10, trên đường đón xe bỏ trốn thì bị trinh sát Công an bắt giữ, đưa về Công an huyện đấu tranh. Trước những chứng sắc bén, Trần Nam Tiên đành chịu cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản nữ sinh.



Đối tượng Trần Nam Tiên

Dẫn giải tên cướp tìm lại các túi xách mà y cướp của nữ sinh bỏ vào các bụi rậm

Qua đấu tranh tên Tiên khai nhận, hàng ngày vào trước giờ học và tan trường y chạy xe máy dọc các tuyến đường canh nữ sinh đi học về, bám theo giật túi xách. Sau khi cướp được túi xách, y chạy xe máy đến khu vực bờ sông, núi vắng vẻ, lục túi xách lấy tiền, điện thoại di động và máy tính, sau đó đem túi xách, sách vở học sinh ném vào bụi rậm hoặc xuống sông. Công an huyện Mộ Đức đã thu hồi 6 túi xách chỉ còn sách, vở bị tên cướp bỏ ở các đồi, núi.

Bước đầu, tên Tiên khai nhận gây ra trên 14 vụ cướp giật túi xách nữ sinh trên đường đi học và đi học về ở huyện Mộ Đức. Công an huyện Mộ Đức thông báo những ai là nạn nhân của tên cướp Trần Nam Tiên đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH để phối hợp giải quyết.

Theo Thái Thụy (ANTĐ)