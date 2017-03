Tên cướp săn iphone của phụ nữ đi đường

Theo Nam Anh (VNE)



Ngày 26/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã khởi tố Nguyễn Văn Toản (27 tuổi, ở quận Ba Đình) về hành vi cướp giật tài sản.Cảnh sát tuần tra đã phát hiện, truy bắt Toản khi anh ta vừa cướp chiếc iphone 4 của một cô gái ở phố Hoàng Ngọc Phách (quận Đống Đa). Bị truy đuổi, Toản phóng xe vào phố Huỳnh Thúc Kháng, vứt lại chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Tuy nhiên vài phút sau đó, anh ta bị tóm gọn.Tại cơ quan điều tra, Toản khai do túng thiếu nên nghĩ cách đi cướp. Anh ta thường lang thang trên phố vào lúc chiều muộn đến 23h đêm, thấy ai sơ hở là ra tay cướp giật.Toản thừa nhận đã gây ra khoảng 10 vụ cướp thuộc các quận Ba Đình, Đống Đa. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi bộ một mình hoặc dừng xe ở lề đường nghe điện thoại. Toản đã cướp được 4 chiếc iphone, một số dây chuyền vàng.Số tang vật cướp được Toản mang vào tiệm cầm đồ, cửa hàng điện thoại bán lấy tiền. Cảnh sát đang làm rõ một số người vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.