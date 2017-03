Tên tội phạm nguy hiểm và cuộc tẩu thoát ly kỳ

Sau nhiều đêm vùi đầu vào các cuộc chơi trác táng, Toản nghiện ma túy lúc nào không biết. Lúc đầu mới nghiện, Toản còn tìm cớ này cớ nọ để xin tiền gia đình, sau nghiện nặng lại bị phát hiện nghiện ma túy, Toản bị gia đình cấm vận và bắt phải cai nghiện. Cai lên cai xuống mấy lần nhưng ma túy như con quỷ cứ bám riết lấy Toản không chịu buông tha. Để có tiền hút xách, Toản phải mua ma túy về bán lẻ cho các con nghiện khác kiếm tiền chênh lệch. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, năm 2001, Toản bị công an bắt quả tang khi đang bán ma túy và bị Toà án xử phạt 5 năm tù giam.

Những tưởng sau 5 năm cải tạo trong trại giam và được sự động viên, khuyên bảo của gia đình Toản sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng khi mãn hạn tù, Toản vẫn chứng nào tật ấy và đã gây ra những tội ác tày trời.

QUỶ QUYỆT

Năm 2005, trong một lần đi đám cưới tại nhà Cứ Thị Hoa ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, Toản làm quen với hai cô gái người Mông là Giàng Thị Dinh và Sùng Thị Sua. Dinh và Sua là dân buôn ma túy chuyên nghiệp nên khi gặp Toản - một đối tượng bầm dập nhiều năm vì ma túy hai bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Một bản giao kèo được hoàn tất chóng vánh, Dinh và Sua do có quan hệ với các ông trùm ma túy bên kia biên giới được giao nhiệm vụ tìm mối hàng còn Toản có quan hệ với nhiều đối tượng ma túy trong nước tìm đầu ra.

Lần đầu tiên, khi hai bên còn chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, Dinh và Sua đưa cho Toản một chỉ heroin để tiêu thụ. Ngay lập tức, Toản mang về huyện Than Uyên bán được 6 triệu đồng và gọi điện thông báo với Dinh, Sua.

Thấy Toản tháo vát và có nhiều mối quan hệ lại bán được hàng với giá cao, ngày 16-12-2005, Dinh và Sua đi về Than Uyên lấy tiền và mang theo 1 bánh heroin nhờ Toản tiêu thụ.

Thấy Dinh và Sua mang theo lượng hàng lớn và có cả tiền mặt (4 triệu đồng), Toản rắp tâm giết bạn hàng để cướp toàn bộ tài sản. Toản rủ hai người đi bán ma túy cùng và tiện thể lấy tiền về luôn. Trên đường đi tiêu thụ bánh heroin, đến gần ngã ba Bình Lư, huyện Than Uyên, lấy cớ đói và mệt, Toản rủ Dinh và Sua lên đồi uống rượu, nghỉ ngơi. Không một chút nghi ngờ, hai cô gái người Mông đã uống hết chai rượu mà Toản đã pha một lượng lớn chất kịch độc xianua. Vài phút sau, Dinh và Sua đau bụng quằn quại cầu xin Toản ra tay cứu giúp nhưng Toản lạnh lùng bỏ đi mang theo một bánh heroin và 10 triệu đồng (4 triệu của hai cô gái mang theo, 6 triệu tiền bán ma túy trước đó). Ba ngày sau, xác hai cô gái mới được phát hiện và cũng chỉ hai ngày sau đó, bằng tinh thần trách nhiệm cao, ngày 23-12, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được Cứ A Toản khi hắn đang chìm đắm trong các hắc điếm về các tội danh: giết người, cướp tài sản và chiếm đoạt chất ma túy.

Gần một năm sau đó, trong khi nằm trong trại tạm giam của Công an tỉnh Lai Châu chờ ngày ra tòa đền tội, Toản cùng một phạm nhân người Mông tên là Hồng (cũng bị bắt về tội mua bán trái phép ma túy) tìm cách vượt ngục. Sau nhiều ngày cưa cùm chân, đến trưa 16-11-2006, Toản và Hồng tháo cánh cửa buồng giam, bẩy một tảng bê tông luồn qua cửa sổ trèo lên nóc nhà giam. Hồng ra trước, nhảy từ nóc nhà giam qua tường rào thép gai ra ngoài nhưng bị dính một vết thương nặng ở chân, máu ra rất nhiều. Thấy vậy, Toản quay lại nhà giam, lấy chiếc chăn bông của một bạn tù quấn vào người trèo qua hàng rào thép gai để ra ngoài.

Vượt ngục thành công, hai gã tù cắm đầu cắm cổ chạy lên huyện Sìn Hồ, Lai Châu tìm chốn nương náu. Tuy nhiên, những người bạn của cả hai đều đã đi tù hoặc bỏ đi làm ăn xa nên chúng đành luồn rừng trốn đi nơi khác. Sau nhiều ngày đêm chui lủi trong rừng sâu, Toản và Hồng đến được huyện Tủa Chùa, Lai Châu và lạc nhau từ đó.

Trước khi trốn trại, Toản và Hồng đã giao hẹn, nếu lạc nhau sẽ vượt biên sang Lào để tìm nhau. Theo lời hẹn, Toản vượt biên sang Lào qua đường mòn gần cửa khẩu Tây Trang. Thân cô thế cô ở xứ người lại nghiện ngập nên Toản không thể tìm được chốn nương thân. Họa hoằn lắm Toản mới được vài đối tượng buôn ma túy thuê làm những công việc lặt vặt và trả công bằng heroin.

Thấy khó sống, Toản quay về Việt Nam xin làm công nhân xây dựng tuyến đường Quốc lộ 6. Tháng 3-2007, Toản đi xe ôm của anh Lò Văn Nam ở một xã vùng cao huyện Thuận Châu, Sơn La. Toản khoác lác rằng mình là cán bộ đang làm việc cho một dự án nước sạch. Tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của anh Nam, Toản hứa sẽ xin cho anh Nam vào làm việc cho dự án với mức lương khá cao. Khi hai bên đã khá thân nhau, nhiều lần Toản mượn xe của anh Nam đi mua ma túy và mang xe về trả đàng hoàng. Một hôm, Toản nói với anh Nam, tôi hết tiền tiêu rồi, ông chở tôi xuống thị xã Sơn La vào ngân hàng rút tiền. Đến một ngân hàng, Toản nói phải có 4 chứng minh thư mới rút được tiền, anh Nam vui vẻ đưa chứng minh thư của mình cho Toản rồi đi về trước. Mấy hôm sau, không thấy Toản quay về, anh Nam tưởng Toản đã đi làm công trình xa nên không trình báo.

ĐỀN TỘI

Lừa lấy được chứng minh thư của anh Nam, tháng 4-2007, Toản quay về bản Tông Lệnh, huyện Thuận Châu thuê nhà ở khu chợ với cái tên mới Lò Văn Nam. Ngày 30-4-2007, nhà chủ tổ chức liên hoan và mời nhiều bạn bè đến uống rượu. Nhân lúc mọi người say hết, Toản lấy trộm xe máy của một người khách và lại bị bắt khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Toản khai tên là Lò Văn Nam và tỏ ra rất thành khẩn nhận tội. Toản khai bố hắn đã chết trên bãi vàng còn mẹ mất tích từ khi hắn còn bé. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Mộc Châu đã gửi lý lịch tự khai của Toản (mang tên Nam) về xã, chỉ một chút bất cẩn, chính quyền địa phương đã xác nhận Lò Văn Nam là người của địa phương mà không thẩm định kỹ. Nhận được văn bản xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan công an đã kết thúc điều tra và Toà án đã xử Toản 9 tháng tù giam. Ở tù với cái tên Lò Văn Nam, Toản tỏ ra rất “ngoan” luôn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trại và được đánh giá là phạm nhân tiến bộ.

30-1-2008, Toản ra trại và đến nhà một người bạn tù ở xã Tông Lệnh để đưa một bức thư. Để tạo lòng tin, Toản xuất trình chính quyền xã giấy ra trại mang tên Lò Văn Nam. Ở nhờ nhà bạn tù được một tuần, lúc Toản nói quê ở huyện Mường La, lúc lại nói quê ở Lào Cai nên bị nghi ngờ và đuổi ra khỏi nhà.

Rời Thuận Châu, Toản lang thang khắp nơi, khi ở Việt Nam, lúc ở Lào và chính thời điểm này Toản là nghi phạm số một trong một vụ giết người cướp của xảy ra tại hang Bản Khẳm, huyện Thuận Châu.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 16-4-2008, anh Lò Văn Ninh (SN 1958, trú Bản Bom, xã Bon Phặng, Thuận Châu) làm nghề lái xe ôm ở chợ Tông Lệnh, trong khi đang chờ khách, anh Ninh được một người đàn ông nhờ chở đi tìm người quen đang xây dựng trường học ở xã Thôm Mòn. Đường đến bản phải qua hang Bản Thẳm - một hang đá dài trên 500 mét và chứa trong mình nhiều câu chuyện rất kỳ bí được thêu dệt. Muốn qua được hang Bản Thẳm, người dân phải đốt những bó đuốc lớn vì hang sâu và tối đen như mực. Hàng ngày, chỉ vài người dân đi lấy củi qua lại hang vì thế lúc nào cũng vắng vẻ khiến người đi qua luôn có cảm giác bí hiểm, rờn rợn.

Không tìm được người quen, vị khách nhờ anh Ninh quay lại theo đường hang Bản Thẳm. Gần đến giữa hang, anh Ninh được yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh. Xe vừa dừng lại, gã thanh niên rút súng bắn thẳng vào gáy anh Ninh. Rất may, viên đạn xuyên qua phần mềm nên anh Ninh không chết nhưng phải sống thực vật suốt đời.

Nhận được tin báo về vụ cướp, Công an Sơn La đã khám nghiệm hiện trường, phong tỏa các tuyến đường, kiểm tra các hiệu cầm đồ, trung tâm buôn bán xe máy và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Trong khi nghiên cứu lại thủ đoạn của những đối tượng đã từng bị bắt về tội trộm cắp xe máy, cơ quan công an đặc biệt chú ý đến cái tên Lò Văn Nam. Tuy nhiên, khi đi xác minh về đối tượng này cơ quan công an mới phát hiện người có tên là Lò Văn Nam thật làm nghề xe ôm và rất lương thiện. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định chính xác phạm nhân Lò Văn Nam chính là Cứ A Toản.

Nhiều nhân chứng cũng cho biết, người đàn ông đã thuê anh Ninh chở có ngoại hình rất giống với Toản. Một nguồn tin khác cũng khẳng định, trong khoảng tháng 8-2008, Toản có mang 2 chiếc xe máy không biển kiểm soát sang Lào tiêu thụ.

Cùng thời điểm này, công an nước bạn Lào đã bắt giữ Toản (vẫn lấy tên là Nam) vì cư trú bất hợp pháp và bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La. Tại cột mốc biên giới trong buổi bàn giao, khi các điều tra viên gọi đích danh Cứ A Toản, hắn vẫn giả bộ ngơ ngác. Nhưng sau đó, Toản thay đổi thái độ, thừa nhận ngay hành vi giết hai cô gái để cướp tiền, ma túy và vượt ngục nhưng phủ nhận có liên quan đến vụ cướp, giết anh Ninh.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, công an Lào đã tìm ra chiếc xe của anh Ninh và người mua xe đã khai nhận mua chiếc xe này của Toản. Thủ tục bàn giao chiếc xe cho công an Việt Nam đang được tiến hành khẩn trương. Chắc chắn với việc thu thập được tang vật, vụ án sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới.