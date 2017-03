Tên trộm 15 tuổi phá két rồi ra phòng khách... uống bia

Ngày 4-3, Công an xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết đã xác định được hai đối tượng liều lĩnh vào nhà anh Đinh Công Thịnh (21 tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) đập phá két sắt trộm tài sản rồi mở bia uống. Đó là Trần Quang Huy và Lê Xuân Đạt (cùng 15 tuổi, trú xã Phúc Thọ).

Ngày 1-3, gia đình anh Thịnh có việc phải đóng cửa rời nhà. Khi trở về, anh Thịnh tá hỏa phát hiện bị kẻ lạ đột nhập vào nhà mở bia uống, phụt nước bia làm ướt phòng khách.

Tiếp tục kiểm tra, anh Thịnh phát hiện két sắt trong nhà đã bị đập phá hỏng, lấy mất chiếc laptop và điện thoại. Anh Thịnh vội trình báo công an.



Chiếc két sắt Huy trộm rồi đập phá hỏng lấy tài sản bên trong.



Công an xã Phúc Thọ và Công an huyện Nghi Lộc điều tra ra Huy và Đạt là hai đối tượng đột nhập nhà anh Thịnh đập phá két sắt trộm tài sản.

Theo lời khai, sau khi lấy hết tài sản trong két sắt, Huy và Đạt còn ngang nhiên ra phòng khách mở bia uống cho... vui và phụt bia ướt phòng khách. Bước đầu Huy khai đã đưa chiếc laptop đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Trưởng Công an xã Phúc Thọ cho biết thêm, trước đó Huy đã có hành vi trộm gà. Do Huy và Đạt mới 15 tuổi, nên công an đang xem xét lập hồ sơ giáo dục tại phường, xã.

Theo một vụ án khác, trước đó, chiều 25-2, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ Võ Văn Hưng (22 tuổi, trú xóm 7, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) có hành vi vào nhà cậu ruột trộm chiếc két sắt (trọng lượng gần 100 kg) đựng vàng và chiếc búa tạ (búa sắt) chở ra nghĩa trang xã Nghi Công Bắc.

Hưng dùng búa tạ đập phá hỏng két sắt, lấy 12 chỉ vàng 9999. Hưng mang số vàng trên vào TP Vinh (Nghệ An) bán cho các tiệm vàng được 34,4 triệu đồng rồi gọi bạn đến chiêu đãi nhậu, ăn chơi.