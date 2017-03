Tên trộm 5 tiền án móc túi của người đàn ông ngủ gục

Ngày 22-3, Công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Xuân Hùng (45 tuổi, ngụ quận 3) cho Công an quận Tân Bình điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Hùng móc túi của người đàn ông ngủ gục bên đường thì bị phát hiện. Ảnh C. A

Trước đó, tối ngày 20-3, anh Ng. Th. H. (33 tuổi) sau đi nhậu về lưu thông trên đường Phổ Quang (phường 2, quận Tân Bình) thì cảm thấy mệt. Anh dừng lại ngủ gục trên xe máy trước số 102 đường Phổ Quang.

Sau khoảng 15 phút, anh H. giật mình phát hiện có người thò tay vào túi quần móc ví nên bật dậy hô hoán. Kẻ trộm nhanh chóng rồ ga tháo chạy.



Tang vật công an tạm giữ trả cho người bị hại. Ảnh C. A.

Tuy nhiên, người này nhanh chóng bị công an phường tuần tra ngang qua phối hợp cùng nạn nhân và người dân truy bắt được. Tại trụ sở công an, người này khai tên Nguyễn Xuân Hùng. Qua truy xét, công an phát hiện Hùng đã có 5 tiền án về cướp giật, trộm cắp và buôn ma túy.