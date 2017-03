Tên trộm bám theo chủ nhà

Trưa 4-1-2011, chị Hồ Thị Bích Hạnh (ngụ TPHCM) về thăm gia đình ở Phường 3, TP. Tân An, Long An. Không thấy cha mẹ ở nhà chị liền mở cửa đi vào trong. Do trời nóng, chị Hạnh bỏ áo khoác cùng túi xách (trong có 8 triệu đồng, 101 USD, ba nhẫn vàng, một máy chụp hình kỹ thuật số) lên bộ ván rồi ra sau nhà tắm giặt.

Gần một giờ sau, em ruột chị Hạnh là anh Hồ Tấn Phát (tài xế taxi) cùng em trai Hồ Tấn Đạt chạy xe về. Vừa tới cổng, bất chợt hai anh nhìn thấy một thanh niên đi xe máy dựng cạnh con hẻm rồi mở cửa lách mình qua hàng rào. Lập tức, anh Phát cho xe tấp vào lề theo dõi. Đúng như dự đoán, tên trộm vào ngay bộ ván lấy cắp giỏ xách của chị Hạnh, sau đó y chạy thật nhanh ra chỗ dựng xe máy. Anh Phát và Đạt cùng tri hô. Biết lộ tẩy, tên trộm lấy khúc cây quay sang tấn công người phát hiện. Vừa né tránh, các anh tiếp tục hô thật lớn. Nghe tin, người dân xung quanh vây chặt con hẻm không cho kẻ gian thoát thân. Sau một lúc giằng co, tên trộm đã bị bắt giữ cùng tang vật. Bước đầu, hắn khai tên Chung Chí Linh (ảnh, SN 1976, ngụ phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Khám xét trong cốp xe và người đối tượng, cơ quan công an thu ba điện thoại di động, 600.000 đồng, 2 USD, hai cây đục thợ mộc (dùng làm phương tiện gây án), hai đồng hồ, một nhẫn vàng 24k cùng phương tiện gây án là chiếc xe Future BS: 63V6- 9242. Linh khai đã có ba tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, lần ra trại gần đây chỉ cách vài tháng.



Theo TRÍ THƯ (CATP)