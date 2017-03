Tên trộm bị bắt vì chụp ảnh ‘tự sướng’

Ngày 16-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Phương (23 tuổi) và Phạm Văn Tư (32 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, trước đó hai nghi can Phương và Tư đột nhập nhà ông Trần Văn Sáu (phường An Phú, thị xã Thuận An) lấy trộm hai điện thoại di động, trong đó có chiếc iPhone 6 Plus cùng nhiều giấy tờ.

Sau đó ông Sáu báo công an và dùng tài khoản iCloud định vị để tìm chiếc điện thoại nhưng bất thành.

Thời gian gần đây ông Sáu phát hiện trên tài khoản iCloud của mình tự động sao chép một số hình ảnh “tự sướng” của Phương.

Ngay sau đó ông này đã cung cấp hình ảnh, thông tin cho công an. Qua điều tra, công an bắt giữ Phương. Từ lời khai của Phương, lực lượng công an bắt giữ thêm Tư.