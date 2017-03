Tên trộm chuyên đi 'hành nghề' vào... đêm rằm

(PLO)- Ngày 7-11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (22 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về tội trộm cắp tài sản.