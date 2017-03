Tên trộm có súng bắn hơi cay

Qua tuần tra kiểm soát, đêm 24 rạng ngày 25/3, Công an thị xã Chí Linh phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đi trên xe mô tô không đeo biển kiểm soát là Nguyễn Đình Vũ (21 tuổi) và Phạm Quang Minh (28 tuổi), đều ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Kiểm tra trong người chúng thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay, 4 đầu van phá khoá xe máy, 2 tay công vặn van, 1 kờ lê, 1 búa, 4 chìa khóa xe máy. Bước đầu bọn chúng khai nhận và qua xác định, khẩu súng trên là tài sản bọn chúng trộm cắp tại Hạt quản lý đê điều thị xã Chí Linh vào đêm 4/3. Ngoài ra, bọn chúng còn thừa nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản khác tại thị xã Chí Linh và huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bước đầu, Công an thị xã Chí Linh và cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thu hồi 5 xe môtô do bọn chúng trộm cắp và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.





Theo Đoàn Quang (CAND)