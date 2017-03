Tên trộm đâm dao, bắt con tin chở chạy trốn

Ngày 6-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trung (27 tuổi, quê Long An) để làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 5/10, do nghiện ma tuý nặng và đang "đói thuốc", Trung thấy xe máy dựng ven quốc lộ 13 (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) của người dân quên rút chìa khóa nên ăn trộm.

Sau khi lấy xe chạy về hướng TP HCM, tên trộm bị người dân phát hiện truy đuổi. Được khoảng 5 km, Trung bỏ xe chạy bộ vào chợ Lái Thiêu lấy được 4 con dao của những người bán hàng. Khi chạy ngược trở ra quốc lộ 13, Trung đâm vào bụng một thanh niên vừa đi xe máy tới, khống chế buộc chở mình tẩu thoát.

Tuy nhiên, Trung chỉ đi thêm được một đoạn thì bị người dân đuổi kịp, bắt giữ giao công an.

Theo Nguyệt Triều (VNE)