Tên trộm hung hãn

Khi tới ngã tư Hàng Buồm - Đào Duy Từ - Mã Mây, anh Hợi đòi lại tài sản của mình nhưng bị tên Kiệt rút dùi đục trong người ra, đâm vào mặt. Anh Hoàng Văn Chương trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đang có mặt tại khu vực trên thấy vậy, can thiệp liền bị tên Kiệt đâm vào trán.

Sau đó, tên Kiệt bỏ chạy, anh Hợi hô hoán đuổi theo, tên Kiệt đã vứt lại chiếc ĐTDĐ Nokia rồi chạy vào nhà ở 17 Mã Mây “cố thủ”. Ngay sau đó, Phạm Anh Kiệt đã bị công an phường Hàng Buồm phối hợp công an phường Hàng Bồ, công an phường Hàng Đào và lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ; thu trong người 5 lưỡi đục sắt, lập hồ sơ xử lý.

Theo Thu Ba (ANTĐ)