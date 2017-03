Tên trộm lao thẳng xe máy làm công an ngã bất tỉnh

Ngày 25-10, hai công an viên xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh là Võ Thành Tâm (22 tuổi) và Lê Tấn Hưng (28 tuổi) vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại BV Xuyên Á (Củ Chi, TP.HCM) vì bị nghi phạm trộm xe máy tông thẳng vào người.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24-10, tại địa bàn xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng một người dân bị trộm vào nhà lấy mất xe.

Người dân trên địa bàn xã Gia Lộc phát hiện kẻ trộm đang điều khiển xe máy chạy về hướng xã An Hòa nên báo công an.

Công an xã An Hòa cử hai công an viên trên và dân phòng chốt chặn tại cầu Đá Hàn.

Khi phát hiện người điều khiển xe máy đúng theo nhân dạng, hai công an viên yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển xe máy không chấp hành mà tông thẳng vào hai công an viên...

Anh Tâm bị tông ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, còn anh Hưng bị xây xát. Lực lượng dân phòng và người dân phối hợp bắt giữ Nguyễn Tuấn An (31 tuổi, ngụ ấp Suối Sâu, xã An Tịnh Trảng Bàng, Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, An khai nhận trong lúc rảo tìm xe để ăn trộm phát hiện nhà chị Trần Thị Nhung (28 tuổi, Gia Lộc, Trảng Bàng) không có người nên đột nhập vào dắt xe, thấy điện thoại gần đó An tiện tay bỏ vào túi.

Ngay lúc ấy chị Nhung từ nhà sau đi lên phát hiện xe mình đã bị mất cắp nên tri hô.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần hai công an viên giúp dân bắt trộm.

Theo Ngọc Hậu (Tuổi Trẻ)