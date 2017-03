Tên trộm “lột xác” thành đại gia

Nguyễn Văn Nhã - Nguyễn Văn Thanh

Khoảng 5 giờ ngày 24-6-2010, ông Thắng thức giấc chuẩn bị tập thể dục thì phát hiện đồ dùng, tủ kiếng đựng vàng bị mở, khung cửa sổ, cửa kiếng đã bị cạy tung. Ông Thắng như ngã quỵ trên sàn nhà. Số tài sản khoảng 600 lượng vàng, trong đó 350 lượng vàng 24K và hơn 250 lượng vàng 18K, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng đã biến mất. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và công tác điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội xác định, đây là vụ mất trộm có tài sản thiệt hại rất lớn. Ngày 25-6, giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định thành lập ban chuyên án truy xét.



Tang vật

Qua bốn ngày điều tra, trinh sát bắt giam Nguyễn Văn Nhã (tự Nhã Ông Trời, SN 1971, thường trú phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Hai đối tượng đã thừa nhận thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản tại các địa phương thuộc tỉnh An Giang và địa bàn một số tỉnh lân cận. Lực lượng công an thu hồi 25 lượng vàng SJC, 3kg vàng 24K, 25.537USD, 3.000 AUD... với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu được ba hợp đồng Nhã mua đất tại Bình Dương đã đặt cọc 2,5 tỷ và 5 chỉ vàng 24K, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Nhã, một ôtô nhãn hiệu Innova biển số 61L-1140, hai điện thoại di động, tám sim điện thoại, một mã tấu, một roi điện và hai phỉnh chơi bài ở casino...

Được biết, trước khi trở thành tên trộm tiệm vàng chuyên nghiệp, Nhã có bề dày tiền án, tiền sự tại địa phương. Ngày 31-12-1997, y bị Công an Cần Thơ bắt giam về hành vi chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chấp hành xong hình phạt bốn năm tù giam, “ngựa quen đường cũ”, ngày 5-2-2003 Nguyễn Văn Nhã bị Công an quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ bắt giam về tội tổ chức đánh bạc; ngày 3-2-2004, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam về tội trộm cắp tài sản, ngày 22-8-2009 bị Công an huyện Lai Vung bắt vì tàng trữ và mua bán ma túy. Trong lúc lực lượng trinh sát làm nhiệm vụ, gã đã đánh lãnh đạo đội hình sự và bị bắt giam về tội “gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Tạm giam được vài ngày, Nhã tại ngoại.

Ngày 28-6-2003, Nhã làm phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng - dịch vụ - thương mại Thanh Bình tại quận Thủ Đức, TPHCM. Ngày 19-4-2007, Nguyễn Văn Nhã tiếp tục thành lập Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư Thiên Trúc tại quận Gò Vấp, TPHCM. Trước khi vào nghề trộm ở tiệm vàng, Nhã bỏ ra sáu tháng học thợ bạc để tiện cho việc tiêu thụ tài sản. Y còn mua chiếc ô tô thuê Nguyễn Văn Thanh (có nhiều tiền án, tiền sự) làm tài xế. Bọn chúng thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tiệm vàng khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.



Theo THIỆN THẢO (CATP)