Tên trộm táo tợn

RA KHỎI NHÀ LÀ BỊ CẠY CỬA

Chiều 14-6-2011, phát hiện gia đình chị Phạm Thị Hữu Kiều (SN 1978, ở đường An Dương Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa) khóa cửa, kẻ trộm liền trèo tường chui qua cửa thông gió đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm bảy sợi dây chuyền vàng, hai chiếc lắc, bảy nhẫn vàng cùng ba đôi hoa tai, tổng cộng hơn 28 chỉ vàng các loại; sau đó chúng mở cửa chính tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, sáng 2-3-2012, bọn chúng tiếp tục cưa cửa sổ đột nhập vào nhà anh Võ Ngọc Châu (SN 1968, ngụ đường Chí Linh, phường 9) lấy trộm 12 chỉ vàng 9999 cùng nhiều nữ trang trị giá hàng chục triệu đồng. Vài ngày sau, gia đình anh Lê Hảo (SN 1958, ở hẻm Bà Triệu, phường 7) trong lúc đi làm vắng cũng bị bọn đạo chích dỡ ngói chui vào phòng ngủ lấy trộm 30 chỉ vàng SJC, 5 triệu đồng.

Từ các vụ trộm liên tiếp, lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa đã chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Tuy Hòa đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông báo phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác. 13 giờ ngày 22-4-2012, vừa đóng cửa nhà đi làm, chị Võ Thị Hoài Dân (SN 1989, trú khu phố 3, Ninh Tịnh, phường 9) đột ngột quay về kiểm tra. Phát hiện có bóng người lạ vừa chui qua hàng rào lưới B40 vào nhà lấy trộm 70 triệu đồng, chị liền tri hô người dân trong khu vực đuổi theo bắt giữ.

LỘ DIỆN

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Văn Nhường (ảnh), SN 1986, trú khu phố Liên Trì, phường 9, TP.Tuy Hòa. Lấy lý do vợ con thường xuyên đau bệnh, nợ nần túng quẫn nên đối tượng đã “trót dại” trộm cắp tài sản lấy tiền chạy chữa cho vợ con và tỏ ra rất hối hận, thành khẩn khai nhận. Tuy nhiên biểu hiện bất thường của đối tượng đã không qua được đôi mắt tinh tường của công an.

Trước những câu hỏi sắc bén, điều tra viên đã buộc Nhường phải khai nhận thêm nhiều vụ trộm khác. Từ đây, chân dung và thủ đoạn của đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp dần lộ rõ. Từ năm 2011 đến ngày bị bắt, ngoài các vụ trộm kể trên, Nhường đã thực hiện 16 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp trên địa bàn TP.Tuy Hòa.

Để che mắt mọi người, mỗi lần gây án Nhường đều thực hiện độc lập. Phát hiện nhà nào có tài sản khá giả, đối tượng liền tìm cơ hội đột nhập. Điều đáng nói là trong lúc các khổ chủ đau đầu vì mất tiền, mất của thì với toàn bộ tài sản trộm cắp được, Nhường đã ung dung xây sửa nhà cửa, mua xe tay ga, điện thoại đắt tiền, tiêu xài rất sang. Hiện Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Nhường để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.



