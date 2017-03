Tên trộm vặt phi tang xác bé trai để trả thù

Theo Công an TP HCM, VNE



Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách đây 14 năm khiến cháu bé 5 tuổi tử vong. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của quần chúng, chỉ vài ngày sau hung thủ đã sa lưới pháp luật.Đêm 27/2/1999, anh Nguyễn Văn Rươi rủ anh Phạm Văn Ẩn (ở thị xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM) đi soi cá kiếm ít mồi ngày mai nhậu. Đến cánh đồng rau muống thuộc tổ 47B, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM vào giữa đêm, hai anh sục sạo, săm soi mò cá thì bất ngờ đụng phải bàn tay người. Các anh lật bè rau muống và cỏ dại xem kỹ thì phát hiện xác bé Nguyễn Minh Hoàng, 5 tuổi, con của anh Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Hóa ở quận Tân Bình.Người mẹ hay tin đến hiện trường nhận dạng đã ngất lên ngất xuống khi thấy xác con tím tái, không mảnh vải che thân, trên cổ có choàng chiếc áo thun, hai tay áo bị buộc chặt quanh cổ. Chị thổn thức: “Lúc 18h cùng ngày, tôi cho con 500 đồng để đi mua kẹo, hơn một giờ sau vẫn không thấy Hoàng về vợ chồng tôi sấp ngửa đi tìm...”.Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình tổ chức cuộc họp án khẩn, nhận định: Cháu Nguyễn Minh Hoàng chết do bị siết cổ, động cơ gây án khả năng xuất phát từ tư thù cá nhân, hoặc do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt... Ông Hồ Văn Minh và Lê Thanh Liêm (Phó Công an quận) nhận định đoạn đường từ nhà cháu bé đến hiện trường khoảng một km cho thấy khả năng hung thủ phải có mối quan hệ thân thiết mới có thể điều cháu bé đến khu vực này để gây án...Rà soát mối quan hệ của gia đình cháu bé, các trinh sát ghi nhận một thanh niên có mâu thuẫn trong việc đánh bài ăn tiền với anh chị Hải - Hóa. Từ ngày bé Hoàng mất, anh này ít tiếp xúc với người ngoài. Tuy nhiên, các trinh sát khẳng định, anh này có đủ chứng cứ ngoại phạm và vô tội.Các điều tra viên ghi nhận chi tiết đắt giá khi một số trẻ trong xóm cho biết lúc tờ mờ hôm xảy ra án mạng có thấy một gã thanh niên bồng một em bé, tay cầm quả bóng bay đi về hướng đồng rau muống. Cháu Linh, bạn hay chơi với Hoàng, thấy vậy định chạy về báo cho cha mẹ Hoàng nhưng do trời đã sập tối nên lại thôi, chỉ kịp mách một số người lớn trong xóm nhưng họ bảo chắc là người quen bế đi chơi.Lực lượng điều tra được một phụ nữ tên Xuân cho biết bữa đó thấy gã thanh niên cao to, da đen nhẻm cứ lởn vởn ở ngõ, trông rất giống Trần Văn Hải (tự Hải "Đen", sinh năm 1973, ngụ cùng xóm với cháu Hoàng). Hải "Đen" nghiện ma túy, từng nhiều lần trộm cắp tài sản công dân.Chiều 1/3/1999, Công an quận Tân Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hải, trước hết làm rõ những đơn thưa kiện liên quan đến hành vi trộm cắp, từ đó đấu tranh về hành vi giết cháu Hoàng.Hai ngày đầu, Trần Văn Hải không chịu hé răng khai nửa lời. Sau đó, hắn đã thừa nhận hành vi giết chết cháu Hoàng với sự trợ giúp đắc lực của Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1967).Theo khai nhận, sáng 27/2, do hết tiền “phê” thuốc, Trần Văn Hải đột nhập nhà người dân (ngụ cùng xóm với nhà mẹ chị Hóa) ăn cắp một cái quần jeans. Bị người khác tố giác nhưng Trần Văn Hải cho rằng, hàng ngày vợ chồng chị Hóa sửa xe đạp tại đây nên biết gã trộm đồ và đã tố cáo mình. Hắn kể cho Kiệt nghe và được vạch kế hoạch giết cháu Hoàng trả thù cho hả giận.Tối 27/2/1999, thấy cháu Hoàng đang lững thững cầm quả bóng bay, Trần Văn Hải (hàng xóm) lại gần cho kẹo rồi dụ cháu ra cánh đồng rau muống xem bắt cá. Do là chỗ quen biết trong xóm, cháu Hoàng đồng ý. Ra tới cánh đồng rau muống, Trần Văn Hải cởi áo cháu bé bảo để cho mát rồi bất ngờ siết cổ khiến Hoàng không thể la lối, chống cự. Gây án xong, hắn kéo xác nạn nhân vứt xuống đìa rau muống, bứt cỏ phủ lên trên rồi về nhà ngủ...