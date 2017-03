Tết: 13 người tử vong do đánh nhau

So với dịp nghỉ Tết nguyên đán năm ngoái, số ca nhập viện vì đánh nhau của năm nay giảm nhẹ. Cụ thể trong chín ngày nghỉ Tết Ất Mùi năm ngoái, cả nước có 6.200 ca nhập viện do đánh nhau, trong đó 15 trường hợp tử vong.

Theo Bộ Y tế, các bệnh viện cũng cấp cứu cho gần 44.000 trường hợp tai nạn giao thông , trong đó 5.400 trường hợp ghi nhận chấn thương sọ não. Tổng số tử vong do tai nạn giao thông là 224 trường hợp.





Tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), dịp Tết vừa qua đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp cấp cứu, hơn một nửa trong số đó là bị tai nạn giao thông. Điều đáng nói là có tới 60% bệnh nhân tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, hơn 20 trường hợp nặng phải xin về.





Cũng theo Bộ Y tế, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ tại các bệnh viện là gần 100 trường hợp, trong đó có 11 nạn nhân bị nạn do sự cố pháo hoa tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Không có trường hợp tử vong do tai nạn pháo nổ.

Số lượt khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc rượu (say rượu) là gần hơn 2.000 lượt; ghi nhận hai ca tử vong.